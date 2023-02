Cartelización de la obra pública en Jujuy: ex funcionarios y empresarios detenidos

Jujuy al día® – Ayer, nuestro medio adelantó la imputación y detención de ex funcionarios del gobierno de Eduardo Fellner y de empresarios de nuestra provincia, por haber direccionado obras públicas por varios millones de pesos.

Hay 13 acusados. 8 de ellos con propietarios o integrantes de 4 diferentes empresas de nuestra provincia que se dedicaban a realizar obras.

Luego, para completar la nómina de imputados, se encuentran 5 ex funcionarios provinciales, entre ellos el ex Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial del último Gobierno de Eduardo Fellner.

Sobre los empresarios pesa la imputación de los delitos de “asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública” y en el caso de los ex funcionarios se les sumó el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

La investigación se desarrolla por hechos ocurridos entre febrero del 2014 y octubre del 2015.

Los hechos en general, señalan que se habrían utilizado diversos concursos de precios para direccionar la contratación de dichas empresas, previo haber acordado entre las partes el precio de la obra. Mecánica que se repitió y replicó durante esos meses.

Este ardid benefició ilícitamente a las empresas que recibieron pagos de varios millones de pesos.

El Fiscal de la causa, Walter Rondón, brindó una conferencia de prensa sobre esta investigación, señalando que “esta causa lleva su tiempo, y desde que asumí hemos empezado a tratar el tema. En el mes de noviembre hemos empezado con el estudio exhaustivo. Contamos con un dictamen del Tribunal de Cuenta, el Contador fiscal general, dictamen de los peritos contadores del MPA”.

“Están involucrados funcionarios que se desempeñaban en distintas áreas y empresarios que, en una suerte de cartelización, direccionaban las obras públicas. Específicamente ciertas empresas hacían solo enripiado, otras sólo proveían las máquinas, otras sólo efectuaban obras de agua potable y cloacas. Pero de acuerdo al dictamen emitido por el Tribunal de Cuenta, que 126 expedientes, se ha detectado serias irregularidades, que permiten llegar a dicha conclusión, y por eso se hizo la imputación, de que se estaban direccionando las obras”.

Al ser consultado por los periodistas respecto a si las obras fueron o no pagadas, el Fiscal explicó “se pagaron, sino no hablaríamos de defraudación a la administración pública. Pero en base al dictamen que emite el Tribunal de Cuentas, no se puede llegar a determinar la ubicación, por ejemplo, de alguna obra, o los metros cuadrados que debían realizar. Además, hay casos donde se hacían entre 4 o 5 licitaciones adjudicadas en el mismo día”.

“Es decir, hay ciertas irregularidades en el procedimiento administrativo. Tenemos muchas pruebas y muchas que aún faltan analizar todavía, tengan en cuenta que tenemos 126 expedientes”.

Agregó que “la licitación se hace en base a un concurso de precio, pero de acuerdo al dictamen del Tribunal, y el que hacen nuestros peritos, no era un concurso de precios, directamente se direccionaba, es la cartelización de la obra pública. Es decir, estas cuatro empresas eran las únicas que eran adjudicatarias, invitaban a otras empresas, pero no hay constancia de la invitación. Por ejemplo: no hay constancia en algunos expedientes de que esas empresas han sido notificadas”.

En relación a los montos de estas obras, mencionó “estamos hablando de sumas elevadas; estamos hablando de millones y millones de pesos. Varía de acuerdo a las empresas y de acuerdo a la cantidad de licitaciones que se realizaron. Hablar de 15 o 20 millones de pesos, en total, de algunas empresas, en los años 2014, 2015, es un monto importante en esa época, es muchísima plata”.

Respecto a cuántas personas ya habían sido detenidas, señaló que hasta ayer “están detenidas ocho o nueve personas”.

Añadió que “la mayoría de los imputados han conocido causas de imputación, salvo dos personas por razones de salud, que están acreditadas; este Ministerio va a solicitar al Juez de control, que esto se cumpla en forma domiciliaria, es una cuestión humanitaria, y vamos solicitar la prisión domiciliaria”.

Sobre los pasos a seguir, mencionó “tenemos que hacer más pruebas testimoniales, hay testimoniales que tienen que prestar algunas personas. Tenemos que emitir oficios a distintas reparticiones, y se seguirán recabando las distintas pruebas que hagan falta para seguir sosteniendo la acusación, que está bastante documentada”.