Volcán Láscar: “lo que nos podría afectar sería una inminente erupción”

Jujuy al día® – Luego que autoridades chilenas alertaran sobre la actividad del Volcán Láscar, nuestro medio dialogó con Guadalupe Maro, docente e investigadora de la UNJu, quien explicó cuál es la situación actual y si dicha actividad podría afectar a Jujuy.

Guadalupe Maro mencionó “lo que nos podría afectar sería una inminente erupción. El volcán estaba en alerta amarilla, estaba inestable, monitoreado pero en calma; y estos últimos días se registró una fuerte actividad sísmica en el volcán, asociada a movimientos de magma debajo de la superficie, bastante importante, o sea, de bastante energía”.

Guadalupe Maro

“Si bien es muy local el movimiento de la Tierra, fue bastante fuerte, con mucha energía. A la vez comenzó a crecer un domo, es decir que se formó una acumulación de lava en el cráter del volcán, que esto se ha llegado a visualizar a partir de imágenes satelitales, y esto también hace que aumente el riesgo de una erupción mayor, más fuerte”.

Explicó “esa acumulación de lava en el cráter lo que hace es actuar como si fuera un tapón y por debajo se van acumulando el magma, se llena de gases. Entonces, en algún momento, esa energía que se acumula, se hace fuerte y quizá este domo colapse. La emisión de toda esta energía acumulada es muy abrupta y genera una erupción bastante mayor de las que estuvimos observando en diciembre del año pasado”.

Señaló que esto generaría “probablemente una columna eruptiva, una columna de cenizas de mayor altura y con mucho material. Eso podría hacer que los vientos que vienen esencialmente del oeste hacia el este traigan las cenizas a nuestro territorio”.

Maro aclaró “esto puede suceder como no puede suceder. Si las condiciones han cambiado respecto de la situación de diciembre, la actividad es mayor, hay más indicios de una probable erupción; lo que no podemos decir es qué magnitud va a tener esta columna eruptiva ni cuánto volumen de material va a ser emitido, porque esa es información con la que no contamos, ya que eso tiene que ver con cuánto magma tenemos y cuándo va a salir a la superficie, y eso no lo podemos saber”.

“Es claro que estamos más cerca de una posible erupción de lo que fue en diciembre”.

Guadalupe Maro indicó cuáles son las recomendaciones en el caso de que se produzca una erupción importante y lleguen cenizas a Jujuy.

“Como medida de protección habría que tratar de no estar en el exterior, podemos usar barbijos que tenemos guardados en casa, para proteger lo más importante nuestras vías respiratorias. Después, dependiendo de la densidad de esa nube de cenizas, se verá cuán afectadas pueden estar las rutas, el aeropuerto; y lo más importante, es el ganado en la Puna que puede ser los que más lo podrían sufrir”.