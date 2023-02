Jujuy: hay más de 124 mil habitantes que hace 12 años

Jujuy al día® – Ayer, y luego de varios meses de espera, el INDEC informó los datos provisionales del Censo 2022, donde finalmente se conocieron datos de población y vivienda de Jujuy.

De acuerdo a estos datos, en Jujuy habitan 797.955 personas; mientras que según un informe publicado hace 12 años por nuestro medio, en el Censo 2010, habitaban 673.307 jujeños.

Esto significa que hay 124.648 personas más que hace 12 años, es decir un 18,95% más de habitantes.

Asimismo, los habitantes de nuestra provincia representan el 1,73% de la población argentina (46.044.703), dicho porcentaje creció en comparación al 1.68 del 2010.

Además informaron que en Jujuy fueron censadas 82 personas en situación calle (0,01%), y todos en el departamento Dr. Manuel Belgrano.

Más jujeñas que jujeños

De los datos censales se estableció que en Jujuy hay 410.753 mujeres y 386.067 hombres.

El índice de masculinidad general de la provincia (cantidad de hombres por cada 100 mujeres) indica que es 93,99, el cual decreció en relación al Censo 2010, donde fue 97,4.

Personas No Binarias en Jujuy

El Censo 2022 fue el primero en tomar en cuenta a las personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino.

Viven en Jujuy 271 personas no binarias, representa el 0,03% de la población total.

Departamentos con mayor y menor cantidad de habitantes

El Departamento Doctor Manuel Belgrano es el distrito más poblado, con 315.325 habitantes. Seguido por El Carmen con 119.076 y Ledesma con 92.981.

Entre estos tres departamentos representan el 66% de la población de Jujuy.

De los tres departamentos con menos población, dos están ubicados en la Puna jujeña. Rinconadas es el departamento con menos habitantes de la provincia, con 1765 personas, seguido por Santa Catalina con 2.208 y Valle Grande, con 2.387 personas.

Viviendas

En la provincia se determinaron que existen 276.222 viviendas particulares y 326 viviendas colectivas.

El Indec define como vivienda Particular a la vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar, sean parientes o no. Estas viviendas pueden haber sido construidas con fines habitacionales o estar adaptadas para alojar personas y que el día del relevamiento se encuentren personas que viven allí.

Vivienda colectiva: Lugar de alojamiento construido o adaptado para alojar personas de un modo permanente o temporario, destinado al alojamiento de personas que viven bajo un mismo techo según un régimen institucional por razones militares, de salud, estudio, religión, etc. Se incluyen en esta categoría: campamentos u obradores; colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, etc.; y prisiones. El total de viviendas colectivas relevadas en el CENSO 2022 incluye también aquellas que no cuentan con residentes habituales, como por ejemplo los alojamientos turísticos. Por esa razón, es posible que en algunos casos figure el total de viviendas colectivas censadas y, simultáneamente, el total de población en viviendas colectivas no cuente con datos.