Intoxicación por alimentos: qué medidas de prevención podemos tomar para evitarlas

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la titular de SUNIBROM, Sonia Noemí García, se refirió a la manera de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos contaminados y señaló que en el 2022 hubo sospechas aisladas de personas afectadas por este tipo de infecciones pero se descartaron o controlaron de inmediato.

Respecto a denuncias o casos de infecciones producidas por alimentos, García señaló “siempre tenemos sospechas, siempre hay algún caso, pero se descartan o que son fácilmente controlados”.

“Estamos en comunicación y dentro de un sistema en el cual, rápidamente, los distintos actores nos ponemos de acuerdo y actuamos en caso de que exista un brote”.

En relación a la venta de carnes en la vía pública, algo que frecuentemente se ve en algunas ferias de la ciudad, García comentó “la población no debe consumir este tipo de alimentos, no solo porque no mantienen la temperatura adecuada de conservación de mantenimiento, sino también porque se desconoce el origen del animal”.

Sonia García

“Todas las carnes que se venden tienen que tener este un control bromatológico, especialmente de los veterinarios de SENASA, además el animal tiene que haber estado sano al momento de la faena. Entonces, no consumir carnes que se vendan en la vía pública, porque no tienen el control y además las temperaturas en las que se mantienen, no son las adecuadas.”.

La titular de SUNIBROM, brindó algunas recomendaciones para prevenir infecciones causadas por alimentos.

Manifestó “hay que tener en cuenta que estamos en una época del año muy riesgosa para contraer este tipo de enfermedades, porque están dadas las condiciones ideales para que estas bacterias se multipliquen, contaminen el alimento y una vez que uno lo ingiere, adquiera la enfermedad”.

“Hay medidas preventivas que se pueden aplicar fácilmente, que consisten básicamente en la limpieza e higiene. El lavado de manos cada vez que uno ocupa el sanitario, cada vez que saca basura, cada vez que cambia un pañal o simplemente cuando toca algo sucio. Otra medida muy importante es la cocción de los alimentos, que cuando consuman carnes que sean cocinadas a temperaturas mayores a los 65° y sobre todo tener mucho cuidado con las hamburguesas, las caseras, que son preparadas bastante altas y el calor no puede llegar al interior de la hamburguesa, quedando cruda, por lo que allí pueden quedar bacterias que empiezan a proliferar y ya ese alimento produce enfermedad”.

Mencionó “deben mantener las temperaturas seguras. Hay alimentos envasados que indican claramente cuál es la temperatura a la que se debe mantener y eso debe ser replicado en las casas. Tratar de no llenar mucho la heladera ya que siempre debe haber circulación de aire en los alimentos de su interior. Tomar agua potabilizada, no consumir agua ni de las piletas, ni de los ríos, ni de todas esas fuentes en donde la población acude para refrescarse, porque generalmente en esas fuentes uno adquiere la enfermedad”.

“Cuando uno cocina, separar los alimentos crudos de los cocidos. Los alimentos crudos como las verduras, cuando están mal lavadas y utilizamos una tabla para picar los mismos y luego cortamos una carne cocida, estamos contaminando la carne que ya está lista para comer. O sea, teniendo estos cuidados básicos a la hora de alimentarse o de tomar agua, uno puede prevenir todas estas enfermedades”.