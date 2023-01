El Comando Rural y Ambiental continúa trabajando en zonas rurales

Jujuy al día ®- En los últimos días, personal del Comando Rural y Ambiental, de la Policía de la Provincia de Jujuy, realizaron diferentes intervenciones donde secuestraron un total de siete animales, por diferentes hechos, en los departamentos Ledesma Y Santa Bárbara.

El día lunes, en la localidad de Yuto, se procedió al secuestro de dos animales equinos, los cuales fueron denunciado por un productor de la zona por introducción en su fundo ajeno. En este caso se detectó que uno de los animales no contaba con la documentación pertinente de propiedad, en tanto, se observó que al otro animal se le había colocado una marca a fuego, no diseñada y asentada por la Dirección de Desarrollo Ganadero. Así también, personal de guardia de la Base de Palma Sola, tomaron conocimiento, a través de un llamado telefónico, de que 4 equinos, de diferentes sexo, pelaje y edades, habrían ingresado en una finca, resultando denunciante una productora, quien refirió no saber qué hacer con los mismos.

En otra intervención del Comando, en la tarde del jueves, se procedió al secuestro de un caballo suelto en Paraje Isla Chica de la Localidad de Palma Sola, el cual ponía en peligro la circulación de las personas y vehículos que circulaban por Ruta Provincial N°6. En todos los casos, se procedió al traslado de dichos animales hasta la Base Operativa de Palma Sola por Disposición del Juez Contravencional, a los fines de realizar las actuaciones correspondientes.