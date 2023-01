Última semana para la recepción de ofertas en licitación por compra de medicamentos

Jujuy al día ®- Las ofertas se recibirán hasta el próximo 30 de enero jornada en la que se procederá a la apertura de sobres.

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó que se encuentra abierto el llamado a licitación nacional para la provisión de medicamentos de alto costo para afiliados al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y para la población cubierta por los hospitales de la provincia, proceso que se enmarca en la Resolución 003211-S/2022 y que establece un presupuesto oficial de $5.766.564.866,21.

La adquisición de pliegos valuados en $900.000,00 y la respectiva recepción de ofertas se encuentran habilitados hasta el próximo lunes 30 de enero a las 8 horas, en el Departamento Compras de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud de Jujuy, sito en Avenida Italia esquina Independencia de la ciudad de San Salvador de Jujuy. El trámite puede realizarse de lunes a viernes de 8 a 13 horas y por cualquier información adicional se puede consultar al teléfono 0388 – 4245500.

La apertura de las ofertas presentadas se realizará el día 30 de enero de 2023 desde las 9 horas en el Salón Auditórium de la cartera sanitaria jujeña.

En tanto, se reitera que en la presente convocatoria no se aceptarán ofertas que se hayan presentado en otras dependencias del Ministerio de Salud de Jujuy.

Preguntas frecuentes

En el marco del proceso de licitación, se detallan datos de utilidad para la correcta presentación de ofertas.

Sobre cantidades en ANEXO I – VADEMECUM: la columna 4 del ANEXO I – VADEMECUM hace referencia al consumo promedio mensual de medicamentos.

¿Se deben cotizar ítems que figuran cantidad en cero (0)? 1) Cuando la monodroga o asociación y las marcas comerciales detalladas figuran cantidad en 0 (cero), son productos que tienen consumos eventuales, se deben cotizar, marca comercial detallada o alternativa si tuviese. Para estos casos el plazo de entrega es de hasta 7 días y/o los plazos establecidos por el Laboratorio. 2) Cuando la monodroga o asociación tiene cantidad mensual pero las marcas comerciales figuran con 0 (cero), se puede cotizar las marcas detalladas o alternativas. 3) Si las monodrogas o asociación tienen cantidad 0 (cero) y en las marcas comerciales se detalla cantidad diferente a cero, hace referencia al Art N° 8 punto 22, del pliego general de bases y condiciones. La cotización debe realizarse por marca descrita.

¿Se puede presentar una cotización en un formulario generado por los oferentes? Sí, se puede siempre respetando monodroga/presentación/marca comercial/precio cotizado, sin alterar el orden del ANEXO I e indicar el número de ítem sin excepción.

¿Cómo se consigue el ANEXO I-VADEMECUM en formato Excel? El ANEXO I-VADEMECUM, en formato Excel se enviará vía email a los oferentes, una vez abonado el pliego según Art N° 4 del pliego general.

¿Cómo se realiza la actualización de precio para aquellos medicamentos que no tienen precio de venta al público? En aquellos medicamentos que no tiene PVP, se procederá a realizar un aumento mensual del 4 % en referencia al valor del mes anterior, respetando la cotización inicial.

Cuando se hace referencia a que la propuesta debe presentarse en “original y copia”, ¿eso quiere decir que la cotización (u oferta económica) se debe presentar por duplicado? ¿O quiere decir que TODA la documentación (impositiva, societaria, técnica, etc.) debe presentarse por duplicado? Lo único que debe presentarse por “original y duplicado” es la oferta económica que propone cada empresa. El resto de la documentación es solo original, cabe aclarar que todo lo presentado debe ir firmado y con sello.

Cuando se hace referencia a la presentación de la Constancia de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación u Organismo que la reemplace, que acredite que el oferente está habilitado para brindar los servicios a contratar (Art. 8, inc. 10 del Pliego de Condiciones Generales) ¿Existe la posibilidad de que se trate de un requisito que NO APLIQUE a droguerías? Correcto, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación no brinda constancias para las droguerías, es un requisito que no se aplica para las mismas. En su caso, sí deben presentar la Habilitación Nacional de ANMAT y la Habilitación de Tráfico.

Una vez abonado los pliegos ¿Debe ser retirado el pliego original por el Departamentos Compras del Ministerio de Salud de Jujuy? No, no deben ser retirados los pliegos originales por el Departamento Compras, ya que eso generaría pérdida de tiempo y complicaciones en todo el proceso administrativo. Luego de haber abonado los pliegos, cada empresa deberá reimprimir los pliegos cargados en la página del Ministerio de Salud de Jujuy y mientras estén firmados y con sellos por parte de la misma (cada empresa), se los considerará como los originales.