Inflación y falta de oferta: las difíciles condiciones para las inmobiliarias en Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Julio Panero, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, analizó lo que le significó al sector el 2022 resaltando el crecimiento de la demanda en contraposición con la caída de las ofertas. Habló del presente y las expectativas para este 2023

Julio Panero manifestó “la situación no ha sido ajena a lo que ha pasado en el país, fue bastante complicada por la inflación. En cuanto a ventas, vienen paradas hace muchos años, no digo que no se hagan, se hacen, pero muy pocas; no solo en Jujuy sino en Argentina venimos con un déficit total, por más que algunos informes digan que en Buenos Aires repuntó un poco en diciembre, acá no, no lo vimos el repunte”.

Julio Panero

“Hay una expectativa importante, porque se está construyendo, hay algunos edificios que están empezando a cavar y vender en pozo, lo que puede dar cierto aliento de que esto mejore”.

Agregó “en cuanto a locaciones, repuntó bastante, hay bastante demanda en locales comerciales, al igual que casas, pero lo que no hay es oferta. Las ofertas en cuanto a departamentos o casas están bastante complicadas porque desde el principio del 2022 las propiedades fueron quitándose del mercado paulatinamente”.

Indicó que como consecuencia de esto “hizo que lo poco que queda, cueste más caro e incluso, la explicación que se da en el aumento de los precios es por una cuestión de si vamos a aplicar la ley de alquileres donde permite una actualización cada 365 días y una vez al año, entonces los propietarios por ahí pretendieron aumentar la base o el inicio para no quedar tan desfasado con la actualización”.

“Tenemos una ley de alquileres que ya está demostrado que no funciona y que es malísima; luego de que nosotros lo habíamos anticipado, antes que sea sancionada, que iba a pasar lo que está pasando y estos a los legisladores no les interesa, están en otra”.

En relación a las expectativas de cara a este 2023, Panero comentó “va a ser muy complicado sumado a que es un año electoral”.

Señaló “va a ser un año complicado, en la venta puede haber algún repunte con el tema del blanqueo que se modificó a fines de diciembre. El blanqueo o la ley original de blanqueo que era sólo para proyectos originarios o nuevos de vivienda, pero se modificó y se permite que aquellos que puedan tener algún dinero no blanqueado, lo hagan a través de la compra de alguna propiedad ya en uso o una propiedad ya construida o más vieja”, concluyó.