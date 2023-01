Se mantiene la demanda del dólar libre y se esperan medidas para limitar una maniobra cambiaria

Las intervenciones oficiales fueron récord y terminan alentando las operaciones para ganar entre dólar MEP y dólar blue. La evolución de la divisa compromete los planes para bajar la inflación

Jujuy al día® -No habrá otro tema esta semana más allá del dólar. Como en los días más álgidos de la Argentina estará presente en cada decisión y más en esta semana cuando el miércoles hay licitación de la deuda de bonos en pesos del Tesoro.

Cuando el dólar se transforma en obsesión o fiebre, nace de los mercados más populares, porque los grandes están sometidos a intervenciones que frenan sus intentos de dispararse. En este caso, aplastar al dólar MEP por debajo del precio que imponía el mercado, sirvió para darle más impulso al “blue” y hacer más atractivo el “rulo”. Los que tienen una cuenta con agente de Bolsa pueden comprar dólar MEP y revenderlo en el “blue” con una ganancia de $25 por dólar.

Combate

Lo que sucedió el viernes fue un combate entre inversores que no puede llamarse homérico, porque fue una lucha burda y descarada donde nadie ocultó sus intenciones. El Banco Central utiliza a la Anses a la que le da dólares para que intervenga el mercado. Hace una perfecta triangulación para no quedar expuesto, pero el resultado es el mismo: el Banco Central pierde reservas que no tiene para contener el precio de los dólares alternativos.

El negocio es el peor de todos. Vende los bonos AL30 y GD30 en pesos y los recompra en dólares. En otras palabras, los inversores le dan pesos y el Central entrega dólares contantes y sonantes. Se encarecen en dólares los bonos, pero no baja el MEP y el contado con liquidación.

“Lo lamentable de este sistema es que a pesar de que generaron una baja ficticia del dólar sobre el cierre, saben que no durará más de 24 horas porque la tendencia es al alza y no se puede ir contra esa corriente cuando no hay poder de fuego. Están sacrificando a los importadores a los que les deben USD 8.000 millones”, señaló el trader Esteban Monte.

Día del Peluquero

Lo cierto es con esta estrategia bajaron al MEP que estaba 2% arriba a $340,25 (-$2,15) y agrandaron la brecha con el “blue” que cerró $8 arriba a 369 pesos. El lunes tranquilamente podrá bautizarse el “Día del Peluquero” porque todos los compradores de dólar MEP barato irán a venderlos al “blue”. El Central está subsidiando la compra del blue. Los negocios en el mercado de dólares alternativos fueron casi récord y no es una buena noticia porque significa que aumentó la demanda y la intervención. Se operaron USD 278 millones, cuando en un día habitual se hacen USD 200 millones.

El contado con liquidación siguió otro camino porque la brecha entre ambos dólares era reducida y el precio de colocar dinero en el exterior era de 0,34%. Por eso recuperó su valor y subió $5,69 (+1,7%) a $349,26. En la plaza mayorista, sigue retrasado el movimiento devaluatorio. El dólar subió el viernes 31 centavos a $181,28. Pero como entraron inversiones chinas para obras públicas, el Central compró USD 200 millones que no pasaron por el mercado porque fue un ingreso directo a las reservas, pero tuvo que depositar los pagos de USD 640 millones que hará hoy al FMI y perdió USD 426 millones de reservas que quedaron en USD 43.104 millones.

“La estrategia del Ministerio de Economía es anclar variables para reducir el ritmo inflacionario y ganar tiempo mientras ajusta algo de gasto público para llegar a la otra orilla y el tipo de cambio oficial es una de ellas. Por este motivo pasó de devaluar de un ritmo del 6,6% mensual en noviembre a 5,1% en enero.

Las renovadas presiones sobre los tipos de cambio son una amenaza a este endeble plan dado que pueden trasladarse rápidamente a precios y poner en jaque al frágil andamiaje de anclas que se está montando. Recordemos que el “blue” subió en enero 6,6% y en un mes 17,7%. Los financieros se encuentran bajo algún grado de intervención para contenerlos y sabemos que eso no es sostenible en el tiempo y todo esto con tasas por encima de 100% anual, indicador de que no está logrando construir confianza. Estas señales en un escenario de sequía y año electoral encienden algunas alarmas en el inicio de lo que puede ser un año muy movido”, señaló el informe diario que prepara el analista financiero Andrés Reschini.

Sorpresiva y colosal

“La intervención oficial en los 5 minutos finales fue tan sorpresiva como colosal por el volumen de bonos que aparecieron que terminaron derrumbando $4,2 el MEP en las última media hora. Así que siguen rompiendo el mercado y subsidiando a los compradores de dólares del final del día que terminan comprándolos más barato. El “blue” arrancó muy picante en las ciudades del interior en $370 y cerró en$372. Más caro que en Buenos Aires. El “blue” para igualar la inflación de 2022 hoy debería valer $405 igual que el MEP”, opinó el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli.

“El día clave es el miércoles con la licitación de Bonos del Tesoro donde como mínimo tienen que conseguir $245 mil millones que es el vencimiento de la Lecer X20E3 que no pudieron rollear el 3 de enero. Luego tienen el vencimiento de una Lede que vence el 31 de enero por caso $90 mil millones. Entiendo que no deberían tener problemas”, agregó Vitelli.

La Bolsa opera con un ojo en el dólar. Los precios suben en pesos y dólares gracias al favor que les hace el Central con sus intervenciones.

El viernes el S&P Merval, el índice de las líderes, subió 2,2% en dólares y 4,24 en pesos. Hay euforia y se ve en el monto récord de negocios $6.188 millones. Los bonos de la deuda acumularon leves subas y el riesgo país bajó 14 unidades (-0,7%) a 1.940 puntos básicos.

Se espera una semana complicada para el Gobierno, pero el mercado ya tiene decididas sus posiciones y sus apuestas pensando en 2024 porque creen que todos los activos en pesos van a recuperar parte del valor en dólares que tenían antaño.

Ni Moreno

El temor del mercado son las medidas cavernícolas de controles de precios por parte del gremio de camioneros inspeccionando supermercados, algo a lo que ni siquiera el controvertido secretario de Comercio Guillermo Moreno se atrevió. Estas acciones generaron irritación y el dólar se enardeció, pues marcan un contraste entre lo que Sergio Massa pregona y lo que hace.

Pero hay que complacer a una fracción que Gobierna. El temor es que el método se extienda a otros gremios y las pecheras de controladores invadan los puestos de venta. Si el sistema diera resultado y la inflación bajara, habría que cerrar la Facultad de Ciencias Económicas. Es más probable el desabastecimiento a la baja de precios. En las góndolas de supermercados inspeccionados ya se ven faltantes de productos.

Luis Beldi

