Jujuy: escuelas urbanas comenzarán el ciclo lectivo con una hora más de clases

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Silvia Vélez, Secretaria General de ADEP, explicó lo comunicado y resuelto en la última reunión que mantuvieron con autoridades del Ministerio de Educación de la provincia en torno a la implementación de una hora más de clases en las escuelas primarias.

Silvia Vélez expresó “esta información le fue dada a los directores de las 137 escuelas urbanas de la provincia en el mes de diciembre, donde se les ha informado que a partir del período lectivo 2023 comenzarán el dictado de 1 hora más de clase, en tiempo de 60 minutos. El turno mañana ingresando 1 hora antes y el turno tarde saliendo de la institución 1 hora después”.

“Esto desde Nación ya se venía hablando, recuerdo que acá la ministra en algún momento nos lo había planteado y le habíamos mencionado que era necesario empezar a recorrer el camino que lleve a lo que dispone la Ley de Educación Nacional y Provincial, escuelas con 8 horas de clase, que, si bien es cierto, acá había empezado una muestra en los años 2011 al 2015, no fueron muchas escuelas donde se amplió a sexto y séptimo grado, y ahí se detuvo, no había avanzado ninguna otra escuela”.

Agregó que ya en ese entonces “entendíamos que es necesario empezar a transformar las escuelas porque si no quedamos en condiciones de inequidad respecto a otras provincias. Se hablaba de comenzar después del receso de invierno, pero consideramos que en medio del año cuando la familia del niño, como la del docente, tienen la vida organizada en función de los tiempos, del trabajo, era difícil y complicado, por lo que se pospuso para diciembre”.

En relación a las situaciones que se presentarán a partir de esta implementación, Vélez expresó “tenemos el caso del transporte, hay escuelas en la zona del Ramal o Perico que justamente el horario de línea lo tienen a disposición del momento en que se trasladan los docentes para llegar a las escuelas; por lo tanto, ahora hay que gestionar para que se modifique esto con 1 hora antes y 1 hora después en el turno tarde. Nos han informado que habían tenido reuniones con el secretario de Transporte y que en días tendrán respuesta por lo que se estaría resolviéndose este tema”.

“Otro tema era nuestro planteo respecto a que puedan contar las instituciones con personal de servicios que hagan frente a lo que es la limpieza del edificio escolar entre un turno y otro turno. Hay escuelas que no cuentan con todo el personal, desde el Ministerio indicaron que están analizando y buscando solucionar este punto”.

Añadió “también planteamos el tema de los secretarios docentes, que son un recurso humano importante cuando se da la ausencia de docentes en las escuelas. Lamentablemente de acuerdo al convenio que se firma con Nación donde Nación aporta el 80% del monto que corresponde al salario y el 20% la provincia, se lo reconoce a los maestros de grado que están efectivamente trabajando con los alumnos porque justamente la resolución 426 habla del fortalecimiento de lengua y matemáticas. Por lo que acá se dificulta hablar de extensión de horarios para los secretarios. Nosotros hemos pedido que se revise esta situación”.

Para finalizar, se refirió al impacto salarial de esta jornada extendida. Vélez comentó “nos explicaron desde Educación envían toda la liquidación, cómo se liquida hoy el sueldo de un docente, a Nación y Nación va determinando en qué ítem va a reconociendo el 80% y de ahí vuelve con esa información; pero eso se hace una vez que se firme el convenio, el cual se firmaría en febrero, entonces ahí vamos a tener la información clara, pero como antecedente tenemos lo que pasó el año pasado en agosto con estas 64 escuelas y entendemos que no habría ninguna dificultad”.

Recalcó “ahora bien, esto no es proporcional, porque también muchos docentes creen que hoy cobro por cuatro horas y ese monto de dinero por 1 hora más, me corresponde un cuarto más. En realidad nuestro salario no es tan así, porque si comparamos el salario de un maestro de jornada simple que trabaja cuatro horas, con el sueldo de un docente de jornada completa que trabaja 8 horas no es directamente proporcional al doble el sueldo; al contrario es como 57, un 60%, entonces por eso hay que sacar la proporción que corresponda. Además esto es por fuera de la paritaria, está reseñado en la resolución 426 del Consejo Federal de Educación”, culminó.