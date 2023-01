Alberto F., imágenes que atrasan y engañan

Jujuy al día® – Era 1960 y fue toda una revolución en la comunicación política. Un John F. Kennedy joven, derrochando confianza y seguridad en sí mismo, prolijo y atractivo, con una sonrisa imbatible había entendido, y aprovechado como nadie, una herramienta que de allí en más cambiaría el modo en que se delineaban las campañas electorales: el poder de la imagen en un medio que despuntaba, la televisión, y que nadie sabía bien todavía cómo manejar.

Los spots de las presidenciales de Estados Unidos lo muestran afable, presentando sus propuestas de un modo dinámico, implicando a los electores y a su familia, frente a un rival, el entonces vicepresidente Richard Nixon, encorsetado, mirando de frente a cámara. El debate entre ambos, primero en ser televisado y que se calcula siguieron unos 70 millones de personas, mostró una diferencia abismal en el manejo del medio y fue ganado ampliamente, en la consideración general, por JFK. Para algunos tenía un mensaje más valioso; para otros, mejor dominio de la imagen y de los códigos televisivos. El resto es historia conocida.

Desde entonces, el cuidado y el aspecto de un candidato, cómo se presenta, cómo se viste, cómo se sienta, cómo sonríe y mira a cámara, cómo lleva el peinado o cuán blancos y derechos son sus dientes son elementos fundamentales a la hora de armar una campaña. El marketing se convirtió en fundamental en la venta de un candidato.

Kennedy inauguró algo más, y para eso fue decisiva la figura de su mujer, Jackie. De su mano, la familia se incorporó a la estrategia electoral de una forma muy diferente a la conocida hasta entonces. Esa pareja dorada transmitía cercanía, mostraba intimidad. La vida privada pasó así a tener un rol protagónico en la construcción de un candidato.

El inclasificable video que dio a conocer la semana pasada Alberto Fernández, con una bucólica imagen de Fabiola Yáñez sentada en el pasto, vestida de blanco, Francisquito dando sus primeros pasos, y él, camisa pastel arremangada, hablando relajado a cámara, huele a naftalina, atrasa más de medio siglo, insulta la inteligencia de los ciudadanos, votantes suyos o no. Se le notan los hilos al torpe intento de mostrar a un Presidente de entrecasa pero con la cabeza puesta en el país, que no cesa de criticar a la Justicia y a la oposición, asimilándola con los peores males.

De más está decir que ni Alberto es Kennedy ni Fabiola, Jackie, ni el 2023,1960. Analizando el caso JFK, María José Canel, docente de Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, explicó al diario El Mundo: “Hoy la sociedad no pide una historia sino resolución de problemas, no sólo ‘storytelling’ sino ‘storydoing’. No importa tanto si tienes un hijo que juega en el Despacho Oval como que transmitas cercanía con los problemas”.

Intentando responder a una afirmación de Mauricio Macri – “La sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años”- y mientras niega soñar todavía con la reelección, Fernández se embarca en una puesta en escena con aire indisimuladamente electoral, y pasa revista a los cinco Premios Nobel que ganó la Argentina, las tres Copas del Mundo y hasta el Golden Globe que cosechó la película 1985, como si algo de eso tuviera que ver con su gestión.

Sin ponerse colorado celebra el galardón a un filme que exhibe lo que pasa cuando en una sociedad la Justicia funciona mientras impulsa el juicio político a los miembros de la Corte. Habla de “estar construyendo los cimientos de un país que a todos y todas incluya”, sin mencionar a los 18 millones de argentinos que son pobres -un 43, 1% de la población, según el último informe de la Universidad Católica Argentina-, ni de los 8,5 millones de indigentes. Mucho menos menciona un récord del que sí puede jactarse, porque Alberto lo hizo: 94,8% de inflación en 2022, la más alta en 32 años. Ni el 300% acumulado en sus tres años de gestión. Ni habla de otro podio: Argentina cuarta en el ranking mundial de inflación, detrás de Venezuela, Zimbabwe y Líbano. Eso sí: dice que el futuro ya empezó.

La maternal imagen de la Primera Dama no impide recordar la fiesta de cumpleaños VIP en Olivos en plena pandemia, con el país encerrado a cal y canto, mientras el Presidente prometía cárcel para quienes violaran la cuarentena.

Simplista y maniqueo, el desfile de imágenes del video incluye a Macri abrazado con Bolsonaro y a Alberto F. con Lula, como en un infantil ordenamiento del mundo entre malos y buenos. Como si Cristina no se emparentara con Trump y Bolsonaro después, negándose a entregar los atributos del mando a su sucesor. Como si las palabras de Jair B. – “Yo nunca obedeceré a la Justicia”- no pudieran ser repetidas hoy a coro por la Vicepresidenta y su compañero de fórmula.

“Me contradigo, ¿y qué? Soy inmenso, contengo multitudes”, decía Walt Whitman. Tampoco hace falta aclararlo, pero Alberto F. no es Whitman; Fernández apenas omite y se contradice, mucho más cerca del Zelig de Woody Allen que del inmenso Walt.

Silvia Fesquet

