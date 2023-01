De la mano del crecimiento turístico de Jujuy repuntan las Agencias de Viajes

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidente de la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo, Mónica Choque, realizó un balance de su actividad durante el recientemente culminado 2022, año que calificó como de mejoría para el sector.

Además, habló sobre la competencia ilegal que padecen y que no solo los afecta en lo económico, sino que el incumplimiento de servicios sino también llega a afectar la imagen de nuestra provincia.

Al respecto, Mónica Choque expresó que durante el 2022 “de alguna manera se mejoró muchísimo en cuanto al 2021, a lo anterior a la pandemia, hay que entender que Jujuy es un destino que va en constante crecimiento, y desde que las agencias nos hemos reconvertido para en ofrecer nuevos servicios, nuevas experiencias en Jujuy; no sólo lo tradicional que es el fuerte, como la Quebrada, sino también destinos que se están consolidando aún y que todavía están en ese camino. Hay un crecimiento importante”.

En relación al próximo punto alto de la temporada, Carnaval en Jujuy, la titular de la Asociación jujeña, mencionó “como siempre, Carnaval ya esta pre vendido. Lo que nosotros queremos apuntar es que no haya una alta y una baja muy marcada sino, ir trabajando sobre la previsibilidad del destino, ofreciendo paquetes, tanto al turista nacional, el que viene de cualquier punto del país, sino también al turismo internacional, que está ingresando cada vez más”.

“Debemos aprovechar que hoy existe una oferta más amplia de conectividad, tenemos vuelos que vienen desde Mendoza, Iguazú, Buenos Aires, Córdoba; entonces eso también ayuda a lo que queremos apuntar, a que Jujuy se pueda vender más”.

Por otra parte, Choque aseguró que “si bien hubo un crecimiento importante dentro de las Agencias de Viajes, también hubo un crecimiento importante de ofertas que se hacen fuera de las Agencias, empresas o particulares que no están habilitadas legalmente”.

En este sentido, Choque comentó “en realidad no son agencias ilegales, sino son personas que en forma individual ofrecen servicios y no ofrecen las garantías que ofrece una empresa legalmente habilitada; como por ejemplo contar, como nosotros, con un legajo habilitado por el Ministerio de Turismo de Nación, y si compran por internet nuestros sitios están avalados por el Ministerio, y no así toda la oferta que hoy hay en las redes sociales y que, prácticamente, después de la pandemia mucha gente salió a ofrecer diferentes servicios como excursiones, viajes, alojamiento, paquetes turísticos que no están avalados y de ahí surgen muchas estafas”.

“Esto nos afecta pero no solo en nuestra facturación, estos incumplimiento afecta a la imagen de Jujuy”.

Añadió “por ello se hizo un acuerdo entre la Federación de Agencias de Viajes y Turismo de Nación con el Ministerio de Turismo para que trabajemos en forma conjunta para hacer las denuncias a los perfiles y redes que no están legalmente habilitados; ya que hay una oferta inmensa en los en las redes, y que después surgen todas las estafas”.