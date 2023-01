Inflación: las consultoras estiman que en diciembre también rondó el 5% y que 2022 habrá cerrado en 95 por ciento

Los analistas coinciden que la inflación sigue en niveles elevados y no esperan una baja sustancial en 2023. Con todo, los índices mensuales van dejando la zona del 6% y están más cerca del 5 por ciento

Jujuy al día ®- El próximo jueves el Indec dará a conocer el índice de inflación mensual del pasado mes de diciembre y la inflación anual de 2022. ¿Se mantendrá en los mismos niveles que el 4,9% alcanzado en noviembre pasado? Los recelamientos de las principales consultoras económicas ya anticipan que el índice del último mes del año pasado estará también alrededor de 5% -sería el segundo mes de moderación en los registros de la suba de precios- y la inflación anual cerrará en torno al 95 por ciento.

Si bien los analistas coinciden que la inflación sigue en niveles elevados y no esperan una baja sustancial en 2023 -sobre todo por la inercia de los meses anteriores-, hay varios motivos que explican que los índices mensuales fueron dejando la zona del 6% para pasar a estar más cerca del 5 por ciento.

Desde la consultora Ecolatina, estimaron un índice de inflación del 4,3% para diciembre y de 95,7% para el acumulado anual. Con todo, aclararon que -a diferencia del Indec- relevaron los precios del Gran Buenos Aires y que probablemente el índice a nivel nacional esté más cerca del 5 por ciento.

Para el segmento de alimentos y bebidas, la inflación mensual de diciembre rondó el 3,5%, por debajo del índice general. Los rubros que más subieron fueron frutas (11,4%), bebidas (6%) lácteos y huevos (5,5%), infusiones (5,5%) y bebidas alcohólicas (5,4%). Mientras que verduras fue el único rubro que registró una baja de 2,1 por ciento.

“Diciembre muy probablemente nos va a mostrar un segundo de mes de moderación en los registros inflacionarios dejando un poco atrás la zona del 6% para estar más cerca del 5%. Así termina 2022 con una inflación en torno al 95%. Claramente los registros son auspiciosos pero muestran que el nivel sigue sumamente elevado”, explicó Santiago Manuokian, economista de la consultora.

“Para 2023 arrancamos con un piso elevado de inflación que deja el último trimestre del año pasado, en torno al 5,5% mensual. Y vemos que la moderación del crawling peg cambiario (devaluación progresiva controlada por el Banco Central) en conjunto con un alto set de acuerdos de precios que se han cerrado recientemente con Precios Justos a la cabeza, medicamentos, textiles e insumos difundidos, entre otros, con el objetivo de frenar la inercia y colgar expectativas a la baja pueden contribuir con una lenta tendencia a la moderación de la nominalidad en los próximos meses”, agregó el economista.

¿Cuáles son las diferencias de los recientes acuerdos de precios respecto a otros que se aplicaron sin demasiado éxito? “Es un acuerdo bastante extenso de precios, replicado en varios sectores y que van a acompañados de una política económica más contractiva tanto en lo fiscal y lo monetario. En otros acuerdos de precios muchas veces se intentaba alentar el consumo, mantener las tasas de interés negativas o expandir gasto público en momentos donde la inflación se venía acelerando. Acá la historia es un poco distinta”, señaló.

Con todo, desde Ecolatina no descartan shocks para este año, como el posible impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos -con un posible despertar del precio de la carne vacuna-, la dinámica salarial, ajustes pendientes de tarifas de los servicios públicos que van a seguir presionando sobre el nivel de precios dentro del equilibro inestable en el que se seguirá moviendo la economía en los próximos meses”, advirtió Manoukian.

“Eso hace que cualquier shock, como sequía, crisis en el mercado de duda en pesos, un salto abrupto de la brecha cambiaria, se traslade a precios. Si bien no estamos esperando eso en el escenario base, no hay que descartarlo. En suma, esperamos que la inflación no se modere sustancialmente este año en base a las presiones y a la fuerte inercia que arrastra el proceso inflacionario”, concluyó el economista.

Por su parte, los analistas de EcoGo pronosticaron una inflación mensual para diciembre de 5,2% y, por lo tanto, el año cerrará con un alza de 95%. “Enero viene con un set de aumentos de precios regulados importante que puede acelerar las subas. En febrero hay que ver que puede pasar con el tema de la cosecha y el frente financiero. El 5% va de piso aunque los alimentos se hayan moderado”, explicó Sebastián Menescaldi, socio de la consultora.

En la consultora PxQ también coincidieron y ubicaron al índice mensual de inflación de diciembre en 5%, con un cierre para la inflación anual 2022 de 94,5%. Los principales subrubros que incidieron en la variación mensual fueron servicios culturales, gastos comunes por la vivienda, almuerzo consumido fuera del hogar y servicios de telefonía.

Al mirar el gráfico de los índices de inflación semanales de todo 2022, relevados por la consultora, el año tuvo sus picos semanales en la segunda semana de julio, luego de la renuncia del ex ministro de Economía Martin Guzmán (3,7%). La primera semana de agosto, con subas en el transporte público (3,5%) y la tercera semana de agosto, con subas en combustibles (1,9%).

La cuarta semana de septiembre, con aumentos en subte en CABA y transportes en el interior del país (1,7%). La primera semana de octubre con subas en tarifas de gas, electricidad, agua (Aysa) y prepagas, entre otros (3,3%). Finalmente, en la primera semana de noviembre, con nuevos aumentos de tarifas y combustibles (2,2%). La semana siguiente, con el inicio de Precios Justos, el índice semanal se moderó a 1,7%.

Ximena Casas

Fuente