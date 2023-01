WhatsApp: cómo pasar chats de un celular a otro sin usar Google Drive

La aplicación de Meta también está desarrollando el envío de conversaciones de iOS a Android

Jujuy al día®- WhatsApp está desarrollando una nueva función que permitirá a los usuarios transferir chats completos de un teléfono Android a otro con solo pulsar un botón en la configuración de la plataforma con la opción “Transferir Chat a Android”.

Según WABetaInfo, con esta nueva función que podría llegar próximamente a los dispositivos de Android, no será necesario que las personas generen copias de respaldo de sus conversaciones en Google Drive, sino que estas podrán pasar a otro celular que funcione con el mismo sistema operativo sin inconvenientes.

Cómo crear una copia de seguridad en WhatsApp usando Google Drive

Para generar copias de seguridad o acceder a las opciones de personalización dentro de esta función de WhatsApp, los usuarios solo deben ingresar al menú de Configuración/Ajustes de la aplicación y luego pulsar la opción Chats. En la parte inferior de la pantalla se podrá encontrar la opción de Copia de seguridad.

La información que estará disponible en esta sección indicará cuándo fue la última vez que se creó una copia de respaldo local y en Google Drive, además de ofrecer copias de respaldo cifradas de extremo a extremo, automatización del proceso (diario, semanal o mensual), la cuenta a la que se desea vincular, entre otras opciones.

Transferir conversaciones de WhatsApp de Android a iOS

La transferencia de conversaciones a otro dispositivo Android no es la primera muestra de la iniciativa de Meta por hacer más accesible el compartir estos datos con más de un dispositivo. En julio del 2022 WABetaInfo también informó que ya se estaba desarrollando una función específica para los dispositivos de Android que permitiría trasladar conversaciones completas a un smartphone con el sistema iOS.

Aunque esta función sigue sin estar disponible para las personas que no tienen el acceso a la versión Beta de la aplicación, se sabe que este proceso no será independiente de otras aplicaciones. Para realizar el proceso los requisitos incluyen pasos como la instalación de una aplicación llamada “Move to iOS” desde Play Store.

Además, hasta el momento en el que se comunicó la existencia de esta función especial, se requería que los iPhone sean restaurados a los ajustes de fábrica y tengan iOS 15.5. No se ha detallado si el cambio a la versión iOS 16 es incompatible. Otro de los requisitos es que WhatsApp debería estar actualizado a la versión más reciente.

Aunque esta función solo permite el paso de la información de Android a iOS, WhatsApp también se encuentra desarrollando el mismo proceso de transferencia para permitir a los usuarios migrar datos desde teléfonos iOS a algunos dispositivos Android, particularmente de Samsung, Google Pixel y otros dispositivos con Android 12.