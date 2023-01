Diálogos del mercado: ¿se viene un nuevo dólar para el campo?

Por el lado de la agricultura es poco probable, por que la cosecha es poca. Lo que se está evaluando en el gobierno es un dólar carne a $230.

Jujuy al día ®- El Gobierno nacional no podrá conseguir dólares en el mercado si no crea un nuevo dólar para liquidar exportaciones. La inflación cambia la forma de hacer negocios. Qué dicen los expertos.

Periodista: ¿Cómo viene el año 2023?

-Se va a jugar un partido distinto que en el año 2022. En primer lugar, no hay espacio para adelantar ingresos del año 2024, se agotó el dólar soja, ya que queda poca mercadería en el mercado, hay una sequía que reducirá notablemente la cosecha de soja y maíz (ya ocurrió con trigo), y la inflación seguirá gravitando en la economía argentina.

P.: ¿Cómo ves a la inflación?

-Los empresarios tendrán que convivir con una inflación superior al 100% anual. Esto implica una caída de los salarios reales. En este contexto hay que trabajar con mayor escala, reducir márgenes, incrementar la rotación, seguir con la política agresiva de financiarse a tasas negativas del 65% anual con los créditos de inversión productiva y manejar muy bien los excedentes de fondos temporarios para no dejarlos inmovilizados en los bancos.

P.: ¿Hay que estar más despierto?

-Correcto, tenemos que tratar de no tener inmovilizado el stock, rotar con menor margen y tratar de tener el salón del negocio siempre con actividad.

P.: ¿Cómo viste la recaudación?

-No mires lo que pasó en diciembre, porque todo lo distorsiona la recaudación del dólar soja. Si mirás la recaudación anual subió el 81,6%, mucho menos que la inflación. Esto implica que, si bien la inflación licua gastos, atenta contra una buena recaudación tributaria, algo que muchas veces se soslaya. En el año el IVA consumo subió el 81,6%, lo que habla de la caída de los salarios reales. Hay menos cheques en la calle, ya que la recaudación del impuesto al cheque subió el 79,0% y el sistema de seguridad social mostró un aumento del 80% anual, claramente los salarios corren de atrás a la inflación.

P.: ¿Cómo ves al campo?

-Terminó el dólar soja, se vendió mucha mercadería y ya difícilmente se logren capturar dólares de la venta de este producto. Con los dos programas se consiguieron u$s10.800 millones, es lo que salvó a Sergio Massa, si no hubiera existido el dólar soja no hubiera cumplido las metas fiscales, monetarias y cambiarias con el FMI.

P.: ¿Vendrá otro dólar soja?

-No creo, porque queda muy poca mercadería y en la próxima campaña se cosecharán menos de 40 millones de toneladas, que el productor venderá rápidamente porque el campo está desplatado.

P.: ¿Cómo activarán el ingreso de dólares?

-Difícil porque hay poco trigo y maíz en el mercado, con lo cual, por el lado de la agricultura, no hay camino posible.

P.: ¿Dólar carne?

-Es probable, se está evaluando en el gobierno un dólar carne a $230. En la Argentina producimos unos 3,1 millones de toneladas de carne, de ese total 2,2 millones de toneladas van al mercado interno y 900.000 toneladas van al mercado externo. El stock ganadero es alto y se podrían incrementar exportaciones sin entrar en un proceso de liquidación de vientres.

P.: Lo que no se puede evitar es la suba de precios…

-El ganadero está perdiendo mucho dinero, el ternero tiene un precio superior a los $400 el kilo, el maíz vale $47 el kilo y el gordo para consumo vale $330, es una ecuación que está llevando al cierre a numerosos establecimientos de engorde a corral. Si no hay un dólar carne a $230 y se dinamizan exportaciones el sector está al horno.

P.: ¿Eso generaría más inflación?

-Es probable, pero salvaría muchas fuentes de trabajo, ya que la carne vacuna es la que dinamiza el mercado del cerdo, pollo y muchísimos derivados. Sergio Massa no está convencido, pero la necesidad tiene cara de hereje.

P.: ¿Cómo ves el escenario del dólar?

-El problema de Argentina es que no hay noticias que nos indiquen que el gobierno reducirá el déficit fiscal. Por ende, pasa a ser noticia cómo financiar el déficit fiscal. Hoy se llevará adelante un canje de deuda en pesos del primer trimestre, vencen un total de $4,2 millón de millones, de los cuales un 50% está en manos del Estado. Será interesante ver quién canjea, y mucho más interesante quién elige el bono en pesos con vencimiento en febrero del año 2024, ya que ese título vencería después de las elecciones.

P.: No me respondiste la pregunta

-Te voy a responder como siempre. Las reservas comenzarán a ubicarse más cerca de los u$s40.000 millones cuando el gobierno pague los intereses de los bonos soberanos en dólares el día 9 de enero, y le pague al FMI los vencimientos de enero. Los pasivos monetarios van rumbo a los $16 millón de millones, con lo cual seguimos viendo a los dólares alternativos camino a los $400.

P.: ¿Qué viste del mercado cambiario?

-El Banco Central, en los últimos 12 meses, cobró exportaciones y pagó importaciones (percibido), lo que le dejó un saldo de u$s19.719 millones. El saldo de la balanza comercial que informa el INDEC de los últimos 12 meses (devengado) son u$s6.115 millones, en esa diferencia hay fletes, pero también postergación de pagos de importaciones por aproximadamente unos u$s10.000 millones, por eso las reservas del Banco Central están bajo estrés permanente, suman u$s44.606 millones, pero bien medidas no llegan a u$s5.000 millones y si le detraemos las importaciones pendientes vuelven a estar negativas.

P.: ¿Cómo ves el escenario internacional?

-Muy bien por el lado de China ya que el yuan cotiza debajo de los 7 yuanes por dólar, eso podría mejorar los precios de la carne y granos. Me preocupa Brasil, el real ayer terminó por encima de 5,30 por dólar, y si supera 5,50 por dólar cuidado, podríamos ver un real por encima de 6,0 por dólar. Las medidas que anunció el presidente Lula no dan confianza al mercado. El 31 de enero y 1 de febrero es la próxima reunión de la Reserva Federal, nada hace pensar que aflojen la política de suba de tasas, con lo cual hay que preparase para una tasa de corto plazo en torno del 5,0% anual, con una curva invertida de bonos a plazos más largos, esto es recesivo para la economía, y no es una buena noticia para el mercado de capitales.

P.: ¿Cerramos con Argentina?

-En el mes de junio hay cierre de listas, con lo cual en mayo tendremos a los candidatos a presidente, segundo domingo de agosto elecciones PASO, el tercer domingo de octubre las presidencial, y si no hay ganador en primera vuelta, en 4 semanas tenemos la segunda vuelta entre los dos más votados. Al día de hoy no hay certezas de quienes serán los candidatos a presidentes de los partidos mayoritarios, la elección presidencial se define generalmente en los últimos tres meses, con lo cual tendremos una orientación a mediados de mayo de 2023.

P.: ¿Falta muchísimo?

-Venimos de un rally alcista en acciones, es probable que el mercado tenga que digerir la suba de los últimos meses, tendremos suba de tasas a nivel internacional, y la sequía argentina no le permitirá al país mostrar mejores en las cuentas públicas y un mayor nivel de actividad

P.: ¿Qué me queres decir?

-Estamos más para una toma de ganancias que para un crecimiento sostenido en los precios.

P.: ¿Cómo lo ves el banco Central?

-Comenzó el mes de diciembre amagando que subirá el dólar oficia en torno del 7,0% mensual, creo que la suba se ira diluyendo y que solo subirá el 6,0% en el mes. Los dólares alternativos seguirán a la suba. El dólar turista terminaría el mes en torno de $ 380, con lo cual no sería raro que los dólares alternativos lo terminen alcanzando o pasando.

P.: ¿Algún detalle adicional?

–En la próxima nota hablaremos de la inflación en diciembre y la tasa de interés. Para ampliar la información tenes los informes privados, consulta precios, son diarios y es información por excepción.

Salvador Di Stéfano

