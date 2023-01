2023 amenaza con ser el año del espía

Fracaso de Alberto Fernández con los gobernadores. La vuelta de César Milani y de su mano operativa: el coronel Granitto.

Jujuy al día ®- Ninguna novedad: con el año nuevo, las viejas costumbres políticas no aflojan. Peor, se vigorizan. Fernández con una cohorte minoritaria de gobernadores, disminuida respecto de días atrás, va por el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte. Se trata de otra operación de marketing que es carta marcada y es de suponer que si ya la es para una mayoría notable, también lo será para gran parte de la población: hacer todo el ruido que se pueda con el asunto y ver si pueden empardar el ruido contrario, que es el de las causas judiciales contra Cristina, ya condenada.

Tampoco es nuevo que, de pronto, surja un gobernador que guapea toreándolo al presidente y, de paso, imprimiendo tarjeta anticipada de eventual candidato. El santiagueño Zamora, radical de origen, ultracristinista con el aumento de edad, consiguió que un juez federal de su provincia suspendiera la feria para pedir la incautación del teléfono de Silvio Robles, secretario de Rosatti, presidente de la Corte. Ya eso es muy raro, pero hay más: actuó sobre datos ilegales y fuera de jurisdicción.

Nada imposible para Zamora, que vive y funciona como un gran señor feudal: el juez es Guillermo Molinari, pariente de su mujer, la senadora kirchnerista Ledesma Abdala. Dependencia de poderes: esas son las palabras que mejor describen lo que pasa. Obvio, Molinari fue designado por Kirchner y el propio Zamora. Antes había sido concejal y diputado provincial del radicalismo. En Santiago, y no sólo en Santiago, aquello de hacete amigo del juez se aconseja al revés: hacete amigo del gobernador.

¿Qué posibilidades tienen de avanzar con el juicio? Las mismas que tiene el país de ganarle una grande a la corrupción: pocas o ninguna. Lo sabemos todos. No pareciera que la jefa que se percibe proscripta, Cristina, le hubiera pedido tanto a Fernández, que hizo lo que pudo y lo que pudo fue poco: juntó menos de la mitad de los gobernadores. Al final, se le cayeron tres propios: el sanjuanino Uñac, Bordet, de Entre Ríos y Rodríguez Saá, de San Luis. Otro dato: Arcioni, de Chubut, no fue ni apoyó, pese a lo que informó el Gobierno. Que apoyara Arcioni la pelea con la Corte era igual a decir que Massa, su jefe, también la apoyaba. Eso no pasó.

Fue un show. Golpe de efecto, como la lluvia de filtraciones telefónicas que produjo el gobierno para producir otra lluvia, la de denuncias ante la Justicia contra jueces y funcionarios judiciales, justamente con esos hackeos, que son ilegales. Nadie sabe aún quién y cómo se espió. Sí se sabe y bien quién difunde y usa el espionaje para bombardear denuncias: los múltiples voceros del kirchnerismo.

Y como prueba de que poco hay nuevo bajo el sol, la oposición muestra que el gobierno armó una mesa militar, no para espiar militares, sino porque los espías son militares o han tenido funciones con militares. Ha hecho su rentrée el general Milani, jefe del Ejército de Cristina y experto en esos menesteres. Controló por años la inteligencia militar. Fue denunciado por participar en el terrorismo de Estado pero en la balanza del cristinismo pesaron más los servicios que podía prestarles que los derechos humanos. Ahora daba cursos en el Instituto Patria. Otro caso de involución militante que va treinta años para atrás.

Le pidieron explicaciones a Agustín Rossi, alguna vez ministro de Defensa y ahora jefe de los espías, y las dio, pero con una clase de cómo hacer parecer que se dice algo y no se dice nada. La realidad: como ministro, Rossi estuvo enfrentado a Milani, que dependía de él pero lo puenteaba con Cristina todo el tiempo. Rossi rechazó un pedido de Milani para que ascendiera a general a quien era su secretario ayudante y mano derecha operativa, el coronel Marcelo Granitto.

¿Y dónde revista hoy Granitto? En la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, que maneja Sergio Rossi, primo de Agustín. Granitto, denunciado por desapariciones de atacantes de La Tablada en 1989, es un personaje clave en esta nueva historia del espionaje ilegal. Fue reincorporado al Ejército por gestión del senador Parrilli por el artículo 62. Quiere decir: sigue en retiro pero presta servicio como si estuviera en actividad. De la mano de Granitto, habrían llegado al menos otros cuatro coroneles retirados: Augusto Cayo, Enrique Tonazzi, Leopoldo Lobo y Sergio Skobalski. Pero el mayor alfil de Parrilli es el general López Blanco, que fue cuatro años su jefe de Granaderos y al que llevó como dos del Ejército.

Principal escrachado por las pinchaduras, el ministro de Larreta, Marcelo D’Alessandro, terminó por dar un paso al costado. Había temor interno a nuevos chats y hasta hubo consultas con Jaime Stiuso. El kirchnerismo trató de asociar chats del viaje de D’Alessandro a Lago Escondido con los nuevos en que habla con Robles y el empresario Violante, ex dueño de las grúas porteñas y socio del hijo de Nicky Caputo y de Daniel Angelici. D’Alessandro los calificó de truchos y editados. Es de esperar que 2023 no se convierta en el año del espía.

Ricardo Roa

Fuente