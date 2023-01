Empresarios de Jujuy definieron al 2022 como un año “irregular” para el sector

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Luis Alonso, presidente de la Unión Empresarios de Jujuy, realizó un balance del pasado año, el cual comenzó con un primer semestre pos pandemia con un crecimiento sostenido, pero tuvo un segundo semestre complicado con caídas consecutivas.

Luis Alonso manifestó “si hacemos un balance del segundo semestre del año, tenemos más de 5 meses de caída de ventas consecutivos, y la última medición por parte de CAME, también daba una caída en la fecha de Navidad del 1,8% respecto a la Navidad 2021”

“Esto también lo atribuímos a que en esa semana hubo un día menos por el tema de feriado y se perdió e impactó en las ventas. Pero también se lo atribuimos a la coyuntura que tenemos: la alta inflación, la pérdida de poder adquisitivo para el usuario, que hace que muchos se retrotraigan en las compras en el sector comercial”.

Agregó “somos optimistas, pero bueno fue un año irregular desde nuestro punto de vista, con el primer semestre que veníamos de luego de 2 años de pandemia, con aumento sostenido en ventas, no muy importantes, pero un aumento sostenido; y terminó con la segunda parte del año donde se complicó más”.

“Me parece que no se ve un repunte, impactó mucho el tema inflacionario a partir de mitad de año hacia adelante donde hubo varios meses con alta inflación, eso repercute en el poder adquisitivo de los usuarios, así que me parece una de las razones importantes es eso. Me parece que eso es un desafío importante para el 2023, bajar la inflación”.

Para finalizar expresó sus expectativas para estos primeros meses del año, que coinciden con las vacaciones.

Alonso mencionó “son 2 meses estacionales para el sector comercial, si bien el sector turismo aumenta la actividad, derrama algo en el sector comercial, pero nos parece que son meses para tratar de sostener las estructuras. No nos parece que vaya a haber algún impacto en el rubro comercial. Veremos a partir de marzo como se da la situación, pero nos parece que en las vacaciones o en estos 2 meses, el sector comercial también los va a sentir”.