Jujuy, 2023: Madison Melody, la primera beba nacida en el Materno Infantil

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Carla Anahí Sánchez, madre de Madison Melody que con más de 3,5 kilos, fue la primera bebé que nació este 2023 en el Hospital Materno Infantil.

La familia, oriunda de Rodeito, sumó a este nueva integrante el 1 de enero del 2023 a las 3.48 horas.

Carla Sánchez nos contó “empecé el jueves con dolores, y bueno me llevaron al hospital, a San Pedro, Ahí me dijeron que aguante, que todavía no era el momento. El viernes empecé más dolores más fuertes y después el sábado ya dijeron que si dilataba 5, me iban a derivar por lo que no había médicos en San Pedro”.

“Estuve toda la tarde aguantando, aguantando, hasta que ya a la noche no aguanté y me volvieron a revisar y me derivaron para acá, para Jujuy, al hospital Materno Infantil”.

Agregó “hemos viajado, sufrido pero llegué acá; y cuando me revisaron sabían que me quedaba solo esperar para que naciera. Gracias a Dios salió todo bien, me trataron bien, he podido sacar fuerza de donde sea, porque es mi primer parto normal, ya que mi primer hijo fue por cesárea”.

“Mi hija Madison Melody, nació a las 3.48 de la mañana, afortunadamente salió todo bien y ahora tenemos que esperar solo que nos den el alta”.