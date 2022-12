El Gobierno sigue mirando otro canal

Sólo un 25% espera que el año que viene sea mejor. En 2020, esa expectativa llegaba al 47%.

Jujuy al día®-Ni la euforia mundialista ni la tregua implícita de Navidad alcanzaron para frenarla: la creatividad del elenco gobernante no da respiro. La saga de los últimos días se inició con el fallo de la Corte Suprema que le ordenaba al Gobierno nacional restituir a la Ciudad los fondos de la coparticipación que le quitó para beneficiar a la Provincia, y el incalificable gesto del profesor de Derecho y a la sazón presidente Alberto Fernández llamando a no acatar la sentencia del Tribunal.

Después llegó la marcha atrás pero a medias, ensayada para pagar pero no con dinero contante y sonante sino con bonos, y dejar contentos a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof. Una más de las maniobras a las que nos tienen acostumbrados Fernández y compañía. Todo acompañado por la más ramplona alcahuetería de algunos gobernadores, como la del santiagueño y aliado kirchnerista Gerardo Zamora, que, ante la posibilidad de consecuencias por su llamado al desacato de la orden de la Corte, desafió: “Me van a meter preso, seguramente, no importa. Que me vengan a buscar”.

Para completar una semana de éxitos, la vicepresidenta reapareció en un acto para desmentir su renunciamiento a ocupar cargos públicos, enunciado por ella apenas conocida su condena por corrupción en la causa Vialidad. Echando mano de la falacia que repite la feligresía K, proclamó: “Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”. Sabe perfectamente Cristina que hasta que su condena quede firme – y lo más probable es que no haya una definición al respecto el año próximo- puede presentarse a cuanta candidatura se le ocurra, así como seguir ejerciendo el segundo cargo más alto en el Ejecutivo. O el primero, según cómo se mire.

Tampoco perdió la vice la oportunidad de limar un poco más a su compañero de fórmula: aunque sin nombrarlo se refirió a la “Agrupación amague y recule”, en aparente referencia al embate de Fernández contra el fallo de la Corte y su posterior marcha atrás.

Mientras todo esto sucede en la realidad paralela de Balcarce 50, el Instituto Patria y aledaños, acompasado por la marcha del dólar blue, que subió más de $30 en una semana, otras urgencias siguen allí, un poco más acuciantes cada día. El ánimo con que la gente espera al inminente 2023 está en las antípodas del que suscitó la Selección.

En encuestas y focus groups de las consultoras más diversas, incluso aquellas que suelen medir para el Gobierno, hay coincidencia en lo que se escucha de parte de ciudadanos /votantes: incertidumbre, resignación, bronca. La sensación casi unánime es que la política está ocupada en sus propios asuntos, disputando peleas personales, velando por sus propios intereses, divorciada del día a día de la gente y sus problemas cotidianos: inflación, corrupción, inseguridad, desempleo.

En un reciente sondeo de Management & Fit, la inflación figura en el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos, con un 48,6%. Otras encuestas, como la de Synopsis, la ubican también al tope, pero con un porcentaje aún mayor: 59%. La encuesta de M&F arroja otros datos inquietantes: para el 75,4% la economía está peor que un año atrás y el 62,4% cree que la situación empeorará el año que viene.

En diferentes focus groups, los encuestadores relevan frases como “Los políticos miran para otro lado”, “Ni conocen ni les importan nuestros problemas”, “Buscan salvarse ellos”, “Nos toman por tontos”. La desesperanza y la falta de horizontes va permeando en una sociedad a la que cada día le cuesta más vislumbrar una luz al final del túnel.

El tradicional estudio anual que Voices realiza a nivel nacional cada noviembre es una radiografía clara del país que se apresta a encarar 2023: sólo un 25% espera un año mejor que el que está por terminar. Lo impresionante es la caída: en 2020 un 47% imaginaba por delante un año mejor, y un 38% lo hacía en 2021. El 80% de los encuestados cree que la inflación aumentará en 2023. Se sabe, la inflación es, quizás, la mayor generadora de incertidumbre. Todo se agrava con otro índice: seis de cada diez temen perder su empleo. Un 76% tiene dificultades para llegar a fin de mes.

En un análisis histórico de perspectivas hacia el año siguiente, en el relevamiento que se hace desde 1982, Marita Carballo, presidenta de Voices, señaló en Clarín: “Hoy los argentinos están más desesperanzados y pesimistas hacia el futuro que nunca. Sólo en la crisis del 2001 encontramos resultados similares”.

Hartazgo, desánimo, falta de expectativas. Los políticos, unos y otros, deberían tomar nota y recordar la triste memoria de 2001. Aquel año del “Que se vayan todos”.

Silvia Fesquet

