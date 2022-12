Cristina Kirchner y Alberto Fernández siguen en lo suyo, igualito que el dólar

El discurso de ella sonó a temor de derrota. Después de guapear con la Corte Suprema, el Presidente reculó. El blue, a $ 356.

Jujuy al día ®- El periodismo en su conjunto le hicimos a Cristina un marketing al que ella no correspondió. Dijo poco de nuevo, aunque, es de sinceridad decirlo, no hay mucho para decir con el dólar por encima de los 356 pesos y los enfermos tratando de encontrar los remedios que la ministra Vizzotti se encargó de entorpecer justo a fin de año. Tampoco en su gobierno se la hacen fácil a la vice.

Algo más, que tiene que ver con la opacidad del acto cristinista de inauguración de un polideportivo: después de las concentraciones millonarias de gente alegre que provocó el equipo de Messi y su Mundial, es posible que todo acto político pase de, de ahora en más, una firme, inamovible impresión de raquitismo. La escasez de concurrencia en Avellaneda bien pudo atribuirse a una consigna de seguridad.

Cristina ahora se postula proscripta. Para eso habló. No se fue de la cancha como ella misma había anticipado, sugerido o dicho poco atrás: la sacan, la proscriben y su proscripción, informa, es para el peronismo. Como se suele decir, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Lo demás fue clásico: dictó cátedra jurídica a la Corte como suele hacer el presidente, a quien, ninguna novedad tampoco, no nombró, salvo por un decreto.

Por más que se esfuerce, Cristina ya tampoco es lo que fue. Su discurso sonó a derrota, a temor de derrota. No hubo fervor ni alcanzó a ser un acto peronista porque fue solo, y muy visiblemente, un acto limitado, restringido a Kicillof y La Cámpora.

Antes, hubo gente que se asustó. Consideró que el kirchnerismo bien podría alzarse contra la Constitución, ya no de palabra sino de hecho. A la venezolana. O a la peruana de estas semanas. Hubo otra gente que apostó que se trataba sólo de guapeada de cartón, que te grita, pero después arruga. Faltaba que alguien le acercara a Fernández una salida retórica para la metida de pata. Y apareció Massa, que hace de jefe de gobierno y aportó la excusa para el recule creativo con la cacareada a la Corte que de ningún modo voy a hacerte caso.

Massa no lo hizo para sacar a Fernández del brete en que se metió por Cristina, interpretada por su gobernador preferido después de Kicillof, el Coqui Capitanich, cristinista entre cristinistas y al que la obsecuencia siempre lo inspira: levantó el brazo primero que nadie para ofrecerle a la jefa ser quien apretara a Fernández. Massa lo hizo en defensa propia.

Fernández y gobernadores de provincias a las que nunca sacaron de la pobreza, ignoran la economía. Le voltearon a Massa algunos de los pocos avances que ha conseguido, alzándole el dólar blue, que sigue sin techo y es el que interesa y manda, a una segunda estampida como la que pasó con la renuncia de Guzmán, otro logro de Cristina y otra defección de Fernández. ¿Qué pasaría con una renuncia de Massa? ¿Lo dan por imposible por su afán, desmentido por las palabras, no por lo hechos, de añadirse a la lista de candidatos para la improbable proeza de suceder a Fernández?

Fernández pasó del sobreactuado “no acato el fallo de la Corte” a “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas (¿?) e injustas”. Nadie sabe por qué se complica tanto la vida. Serán contradicciones, sí, pero ya no son novedad. Le habían encontrado o arrimado la excusa para el recule creativo: acatar a la Corte, pero no pagarle a la Ciudad en físico, sino en dudosos bonos, como para aplacar a Cristina, que no está para que otros hociquen ante los jueces.

Movida que sólo sirve para patear la definición judicial para después de la feria de enero. El mensaje de Fernández al kirchnerismo es: no toco los fondos que le di a Kicillof, sacándoselos a Larreta. De paso: tampoco le toco los fondos a las provincias peronistas. Macaneo que contiene el cálculo previsible de que la Corte acataría el mensaje implícito de no sigamos haciendo más olas. La Corte no quiere líos. Pasemos el verano, Agrupación ‘después vemo’.

Hay que hacer un gran esfuerzo para reflejar estos dislates sin pasarse de la raya. Aunque pasarse de la raya es cosa de todos los días del gobierno. Sabíamos el sentido que tendría la arenga personal y proselitista en Avellaneda: una nueva agresión a los jueces. Algo que, hoy por hoy, se descuenta que irá en aumento, tanto si la economía mejora como si empeora. Las encuestas la muestran cada vez más floja de votos.

Pero sigue intentando cristinizar al peronismo. No va a perder centralidad aunque se está encogiendo más y más al núcleo más duro de sus fieles. Teme perder el poder y las ventajas que da el poder y que todo ese aparato que armó para su impunidad termine desarmándose, por el agotamiento de un ciclo que imaginó que fuera eterno.

Ricardo Roa

Fuente