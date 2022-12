Ex combatientes de Malvinas agradecieron al Deliberante capitalino por su constante apoyo

Jujuy al día ®- En la sala de reuniones del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad, el presidente de la institución, Dr. Lisandro Aguiar, recibió la visita de integrantes del Centro de Veteranos de Guerra, quienes agradecieron el permanente apoyo de la institución parlamentaria a las diferentes actividades que realizaron durante el 2022.

Por este motivo, Paulino Guanuco, Miguel Morales y Andrés Yapura aprovecharon la oportunidad para hacerle entrega a Lisandro Aguiar de una plaqueta a modo de agradecimiento, que fue recibida en nombre de todos los integrantes del cuerpo parlamentario.

Al respecto, Lisandro Aguiar señaló: «La verdad que ha sido un año muy intenso con la recordación de la gesta de Malvinas, ya que se cumplió el 40º aniversario de lo que fue la guerra de Malvinas. Particularmente, quiero agradecer el alto honor que me ha brindado Paulino Guanuco y todos los ex combatientes que han venido a visitarnos y agradecerles la plaqueta que me entregaron, tenemos pendiente trabajo, particularmente una ordenanza que consiste en colocar en el transcurso de los primeros meses del año que viene placas con código QR, que van a brindar información de los ex combatientes y su historia».

En este sentido, agregó: «Ojalá podamos seguir trabajando mucho más en lo que es la importancia de Malvinizar nuestro país y no olvidar esta gesta, de reclamar de manera permanente por la vía pacífica la integridad territorial».

Por su parte, el Veterano de Guerra Suboficial retirado del Ejército, Miguel Morales, expresó: «Era una deuda que teníamos con el Concejo Deliberante, ya que veníamos agradeciendo a todas las autoridades que nos colaboraron a lo largo del año, por eso quisimos hacer entrega de un presente al presidente de la institución Dr. Lisandro Aguiar, por toda la colaboración que tuvimos, ya que sin la colaboración de diferentes estamentos de la sociedad nos sería muy difícil funcionar. Seguramente, seguiremos trabajando en conjunto para que la historia de Malvinas siga viva en las presentes generaciones y no quede en el olvido, porque en Jujuy nosotros somos veteranos de guerra, no nos consideramos héroes, ya que los verdaderos héroes descansan y custodian las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur».

En tanto, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Paulino Guanuco, remarcó que «el mensaje que nosotros le estamos dejando a ésta y a las futuras generaciones, es que Malvinas tiene que perdurar en el tiempo, hoy nosotros estamos de paso, el desafío de las futuras generaciones es que aprendan la historia, todo lo que pasó en el conflicto del Atlántico Sur y decirles a las autoridades gracias por escucharnos, por ayudar a concientizar lo que significa Malvinas para los argentinos».