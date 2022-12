Jujuy: no faltaría combustible durante las Fiestas de Fin de Año

Estacioneros temen inconvenientes por el pago en efectivo a las petroleras

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, se refirió la abastecimiento de naftas durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, señalando que hoy no prevén inconvenientes pero que temen que sea un problema contar con el efectivo para la compra a las petroleras.

Al respecto, Silvia Ficoseco manifestó “por ahora no tenemos novedades de faltantes, las petroleras están mandando lo que pedimos, pero quizás el inconveniente más grande sea conseguir el efectivo para que las petroleras nos manden los camiones”.

“Como bien saben, las petroleras sólo nos cargan los camiones después de que nosotros depositamos la totalidad de la factura. Ese creo que puede llegar a ser uno de los inconvenientes más grandes que puedan haber, pero con respecto a los faltantes, no tenemos novedades de que no manden los productos”.

En este sentido, explicó “ha crecido muchísimo la venta con tarjetas de crédito y difieren mucho de las transferencias; entonces, esto genera inconvenientes a las estaciones de servicio. Posiblemente alguna pueda no llegará a completar el efectivo necesario para comprar un camión, teniendo en cuenta que están esperando el cobro de las tarjetas de crédito. Si bien se hace como una rueda, en esta época se necesita mayor cantidad de efectivo para poder comprar todo el producto”.

Sobre la posibilidad de no aceptar pagos con tarjetas de crédito para la carga de combustible, y así palear esta situación, mencionó “hay una postura a nivel nacional, desde la confederación argentina, que ha solicitado que intervenga el gobierno nacional, para que los pagos se efectivicen más rápido, que las tarjetas de crédito no se tomen tanto tiempo para pagar los consumos, que no se necesite tantos días, porque 15 días es muchísimo, es dinero inmovilizado y en manos de los propietarios de las tarjetas de crédito”.

“Es una negociación que se sigue haciendo, hay estaciones de servicio que cada vez se sienten más acorraladas por esta situación, y posiblemente alguna tomé la decisión de no recibirlas. Todo va a depender del dueño de la estación de servicio y sí, a través de la confederación, se toma una medida generalizada para todas las estaciones. Por ahora no hay una medida que se tome, se sigue con el reclamo, el cual venimos haciendo hace tiempo”, concluyó.