Jujuy: tres personas irán a juicio por el homicidio de Romina Magalí Aramayo

Jujuy al día® – La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad de las Personas y Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del Dr. Diego Cussel, formuló requerimiento de citación a juicio para tres personas, tras cumplir la investigación penal preparatoria, del homicidio de Romina Magalí Aramayo. Ellos son: Nicolás Ángel Villarruel (ex pareja de la víctima), como probable autor de los delitos de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE DOS O MÁS PERSONAS Y HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONCURSO REAL; el ex sub comisario Osvaldo Gabriel Zapana (al momento del hecho titular de la entonces División Trata de Personas y Leyes Especiales de la Policía de la Provincia), probable autor del delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, y Yesica Andrea Pantoja (amiga y compañera de trabajo de la víctima), como probable autora de los delitos de FALSO TESTIMONIO Y ENCUBRIMIENTO AGRAVADO. Romina Aramayo fue encontrada sin vida durante la mañana del jueves 10 de abril de 2014 en las inmediaciones del dique Los Molinos, tras estar desaparecida cinco días, su violenta muerte fue como consecuencia de abuso sexual, politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano.

Cabe destacar que entre las distintas medidas probatorias llevadas a cabo. La Fiscalía actuante procedió al secuestro de diversos teléfonos celulares los cuales al ser peritados proporcionaron firmes indicios sobre los cuales se sostiene la acusación correspondiente. De este modo se pudo establecer que los hechos habrían ocurrido del siguiente modo:

Durante la noche del viernes 4 de abril de 2014, siendo la hora 20:00 aproximadamente, Villarruel acompañó a su pareja y víctima Romina Aramayo hasta la terminal de ómnibus de Libertador General San Martín a los fines de que la misma, en compañía de Yésica Pantoja se trasladen a San Salvador de Jujuy. Villarruel le habría pedido a su pareja que en San Salvador de Jujuy se reuniera al día siguiente con una arquitecta, la cual le efectuaría un pago adeudado por la suma de 15000 pesos (él arreglaba ascensores en la ciudad de Libertador). Los padres de Aramayo al enterarse de su viaje a San Salvador de Jujuy la llamaron por teléfono y ella les habría manifestado que lo hacía por su propia voluntad para cobrar el dinero que una arquitecta le debía a su pareja.

Al día siguiente, sábado 05 de abril de 2014, a la hora 13.30 aproximadamente, Romina Aramayo se habría dirigido al lugar donde debía encontrarse con la arquitecta y nada más se supo de ella hasta el jueves 10 de abril de 2014, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado cerca de un canal derivador del dique Los Molinos.

Las pericias forenses permitieron establecer que habría sufrido abuso sexual, múltiples golpes contundentes y que falleció por politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano.