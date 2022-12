Créditos personales: qué información hay que revisar antes de pedirlos para que no se vuelvan impagables

Los 4 errores más comunes al solicitarlos y cómo evitarlos. ¿Conviene hoy sacar un préstamo?

Jujuy al día® – Si bien el uso de créditos permite a los clientes construir un historial crediticio, lo más recomendable es recurrir a un nuevo préstamo sólo cuando se está libre de otras deudas, de tal manera que la suma del importe de las cuotas que haya que pagar no afecte las finanzas personales todos los meses.

Los préstamos personales son fáciles de gestionar por los canales digitales de los bancos. Sin embargo, antes de dar el click final es importante informarse sobre todos los aspectos que involucran el otorgamiento de un crédito de este tipo.

Como primer paso habrá que evaluar en detalle la situación financiera por la que se está atravesando y así poder tomar una mejor decisión. De esta manera se podrán prevenir, además de un dolor de cabeza, los intereses que tal vez se podrían haber evitado pagar.

La primera pregunta que cualquiera debería hacerse antes de endeudarse es “¿para qué?”. Contraer un compromiso en el tiempo para algo que no es necesario no solamente es dañino para nuestro presupuesto, también será una carga que nos costará pagar.

¿Qué es un préstamo personal o de consumo?

Es un contrato por el que la entidad financiera adelanta una cantidad de dinero a otra persona, con la obligación de que esa persona devuelva el dinero inicialmente solicitado (principal) y abone además los intereses pactados y los gastos derivados de la operación.

Muchas veces los nombres de estos préstamos se suelen identificar con el objeto a financiar, como por ejemplo, préstamos para comprar un auto o prendarios, préstamos vacacionales, etcétera.

El monto que suelen ofrecer los bancos varía según la persona que lo solicite, dependiendo de su historial crediticio y de la garantía que ofrecen como clientes y que surge del análisis de los bienes que se tienen, el nivel de ingresos estables, la antigüedad laboral, entre otros.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir un préstamo?

Según detallan desde el Banco Centra (BCRA), al momento de solicitar un crédito, independientemente de su tipo (hipotecario, prendario, personal, etc.) se debe identificar qué entidades los otorgan y entre ellas, determinar las que resulten de su interés.

Una vez realizada esta selección, es conveniente reunir toda la información disponible sobre los costos que se deberán afrontar una vez otorgado el préstamo. Para esto puede ser útil la información que publican las entidades en sus sitios web.

Pero para comparar préstamos no basta con mirar sólo la tasa de interés, ya que no es lo único extra que cobran las entidades financieras. También cobran comisiones y otros importes asociados al préstamo, entre los cuales se incluyen los gastos de apertura y mantenimiento de la cuenta, el costo de cancelación, etc. A este conjunto de valores se le denomina Costo Total Financiero (CFT).

En este sentido, el analista financiero Christian Buteler explicó a Clarín, que “lo primero que tiene que mirar una persona cuando quiere sacar un préstamo, para saber realmente lo que está pagando es el Costo Total Financiero (CTF)». Esto incluye la tasa de interés más las comisiones y los gastos que se aplican al crédito. El CFT nos dice cuánto nos va a costar realmente el préstamo.

En tanto, destacó que “todos los bancos y las empresas financieras tienen la obligación de publicitar o dar a conocer el Costo Total Financiero».

Finalmente, para comparar préstamos es preciso que el CTF sea similar en cuanto a las tasas que cobran, los años que dura el crédito hasta que se cancela (amortización), la cantidad de cuotas que se paga al año. Porque no es lo mismo un préstamo que se paga mensualmente que otro que se paga una vez al año. Las tasas de interés que se abonarán efectivamente serán distintas.

En resumen, a la hora de solicitar un préstamo es preciso comparar ofertas y para eso es necesario considerar el Costo Financiero Total (CFT).

¿Cuáles son los 4 errores más comunes que se cometen al pedir un préstamo personal?

1. Pedir más de lo que se necesita. Existe la creencia errónea de que cuanto más, mejor. Un préstamo personal es una responsabilidad que hay que pagar con intereses y comisiones, en un plazo determinado.

Y cuanto menos solicitemos, menos tendremos que devolver y, por lo tanto, menos tiempo estaremos endeudados, por lo que es conveniente pedir solo lo que se necesita por una causa justificada.

2. Elegir un préstamo a un plazo muy largo, para pagar cuotas más pequeñas. En realidad, a la larga se estará pagando más por el préstamo en intereses, además de que se estará endeudado por mucho tiempo. Es necesario, ser realista y pensar cuál es el plazo posible en el que se podrán devolver las cuotas sin que suponga una dificultad económica.

3. No informarse sobre la existencia de productos vinculados al préstamo. Esto suele suceder con los préstamos bancarios, donde la concesión de la ayuda a veces requiere la contratación de otros productos como una tarjeta de crédito, una póliza de seguros o un plan de pensiones.

4. No comparar productos similares al mismo plazo para ver cuál puede ser más rentable, es otro de los errores más comunes al contratar un préstamo.

Como paso siguiente, teniendo en cuenta entonces todo lo que no hay que hacer, antes de tomar una decisión uno debería preguntarse: ¿Es imprescindible tener este dinero? ¿Qué otras formas tengo de solucionarlo?

La consultora y educadora en Inteligencia Emocional Financiera, Vale Laco sostuvo que «habrá que mirar bien las finanzas y fijarse si se pueden recortar algunos gastos que no sean esenciales, y hasta evaluar, inclusive, si se puede generar dinero extra a través de la venta de algún bien que esté en desuso, o tomar un trabajo adicional».

Si aún así, la única alternativa posible es sacar un préstamo para salir de la crisis, será entonces fundamental conocer las recomendaciones básicas que se deben tener en cuenta al momento de hacer el trámite.

¿Conviene sacar un préstamo hoy?

Para el analista Buteler, salvo que sea muy necesario, «hoy no es un buen momento para endeudarse con un préstamo. Debido a la alta inflación, las tasas de interés actualmente son muy elevadas, ya que pueden ir de 110% al 160% en algunos bancos y de más de 200% en otras entidades financieras».

«Si bien hoy la inflación es del 100%, la realidad es que cuando se saca el crédito se fija la tasa, y si después la inflación llega a bajar no habrá modificaciones de lo acordado. Lo mismo que si el sueldo no se termina ajustando a la inflación, o directamente se pierde el empleo. En esos casos se va a tener que seguir pagando un costo muy alto por la deuda que se tomó”, indicó.

Silvana Saldosuri

