Apertura de sobres para la adquisición de recursos tecnológicos educativos

Jujuy al día ® – En instalaciones del Complejo Ministerial de Educación, se procedió a la apertura de sobres presentados para dotar con equipamiento tecnológicos a las instituciones educativas, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE).

En la oportunidad, se conoció la propuesta económica presentada para la Licitación Pública Internacional N°1, con presupuesto oficial de once millones quinientos setenta y seis mil trescientos catorce con 75/100 ctvs. en dólares (U$S 11.576.314,75) y de la Licitación Pública Internacional N° 2 con presupuesto oficial de dos millones ciento dieciséis mil seiscientos noventa 84/100 ctvs. en dólares (U$S 2.116.690,84).

En cuanto a la LPI N°1, que comprende un total de 520 Aulas Digitales Móviles (ADM –V20), 335 Aulas Digitales Móviles (ADM-V10) y 195 Aulas Digitales Móviles (ADM-V5), se presentó la empresa Exo S.A. con un monto total de once millones quinientos trece mil seiscientos ochenta y tres con 75/100 ctvs. en dólares (U$S 11. 513.683,75).

Cabe destacar que un Aula Digital Móvil (ADM-V20) está compuesta por 20 notebook para estudiantes, 1 notebook para docentes, 1 pizarra digital interactiva, 1 punto de acceso, 1 proyecto digital y 1 gabinete de carga móvil; un Aula Digital Móvil (ADM-V10) está compuesta por 10 notebook para estudiantes, 1 notebook para docentes, 1 pizarra digital interactiva, 1 punto de acceso, 1 proyecto digital y 1 gabinete de carga móvil; y un Aula Digital Móvil (ADM-V5) está compuesta por 5 notebook para estudiantes, 1 notebook para docentes, 1 pizarra digital interactiva, 1 punto de acceso, 1 proyecto digital y 1 gabinete de carga móvil.

Con respecto a la LPI N°2, que comprende un total de 74 ADM-V20, 21 ADM-V10, 22 ADM-V5 para instituciones educativas técnicas y 25 ADM- V10 de equipamiento básico para instituciones educativas, se presentó también la empresa Exo S.A con un monto total de dos millones noventa y cuatro mil seiscientos veinticuatro con 96/100 ctvs. en dólares (U$S 2.094.624,96).

Estuvieron presentes en el acto de apertura de sobres, la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Alicia Zamora; la secretaria de Crédito Educativo a cargo de la Coordinación del PROMACE, María Marcela Montiel, la subsecretaria de Coordinación Educativa, Natalia García Goyena y de la Fiscalía de Estado, Florencia Gutiérrez.