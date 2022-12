Tormentas e incendios forestales: dos frentes de arduo trabajo en la provincia

Jujuy al día® – En distintas partes de la provincia han ocurrido diversos eventos, naturales y no tanto, que han afectado de diferente manera a la ciudadanía, y ha significado un despliegue por parte del Gobierno de Jujuy para asistir y dar respuesta a los afectados.

Por un lado las copiosas lluvias, tormentas e inundaciones; mientras que por el otro flanco, se encuentran los incendios forestales.

Por ello, dialogamos con el director de Emergencias de la Provincia, Jorge Torrico; y con el Director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Alejandro Cooke, quienes nos informaron sobre el estado de situación en cada uno de estos frentes.

Acerca del temporal, que afectó principalmente a localidades de neustra Quebrada, Torrico manifestó “esto se va a venir dando a consecuencia del cambio climático, porque nosotros estamos viviendo el pasaje de La Niña, con una gran sequía; las tormentas van a ser esporádicas por el momento, y esto hace que la Tierra esté reseca, medio impermeable y con muchos sedimentos arriba lo que puede producir corrimientos de estos sedimentos”.

“Siempre ha sido así Jujuy, es cíclico esto. Recuerdo cuando era chico y se cortaba siempre el camino al norte. Po eso debemos estar atentos a las indicaciones que nos van dando, y si nosotros estamos en la ruta y vemos que cruza agua, frenemos, no pasemos, porque atrás puede venir una ola con barro, eso muchas veces se han llevado autos y se ha cobrado vidas”.

Sobre el escenario actual, señaló “hay lugares donde aun se tiene que circular con precaución, las lluvias no se van a dar únicamente en lo que hace a ciudades, sino que las lluvias se están dando también en medio de las montañas, ahí está el problema; ahí es cuando arrastra la sedimentación y va a parar a la ruta, buscando el camino normal, que es el Río Grande”.

Incendios Forestales

A su turno, Alejandro Cooke expresó “en estos momentos estamos con dos incendios grandes, en la zona del Parque Nacional Calilegua y en El Pantanoso, los cuales no podemos trabajarlos por los booster de YPF. Además, tenemos otro incendio en Las Escaleras, que ya lo tenemos controlado, en estos momentos. Esos son los 3 incendios que tenemos en la provincia”.

“Han ayudado un poco estas lluvias por la humedad que está presentando, no por lo que han apagado, porque fueron de muy bajo milimetraje, pero la humedad que tiene el ambiente, ayuda a que no prosperen tanto y no sea tan violentos los incendios como eran en la época de septiembre, octubre”.

Agregó “esperemos que se mantenga la humedad, tenemos pronósticos de que va a seguir nublado, de que van a seguir cayendo chaparrones y eso nos va a seguir favoreciendo”.