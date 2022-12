Precios Justos: alimenticias aguardan la «zanahoria» prometida y ahora convocan al sector turismo

Jujuy al día ®- Se cumple un mes del acuerdo de precios, que congela más de 2000 productos por 4 meses. Pese a la reticencia, las empresas firmaron, pero todavía no accedieron a los beneficios para importar. Semana que viene podrían ampliar Precios Justos para la temporada de verano y se juntará el Observatorio de Precios

Este viernes se cumple un mes de la puesta en marcha de Precios Justos, el acuerdo de precios que puso en marcha el Ministerio de Economía para bajar la inflación de manera gradual, luego de descartar un plan de estabilización de shock. De momento son parte de los acuerdos de precios los bienes de consumo masivo, combustibles, textiles, indumentaria, medicamentos, electrodomésticos y tecnología. Pero el Gobierno aspira a sumar a insumos difundidos y al sector turístico.

Si bien el sector privado suele escaparle a acuerdos o congelamientos de precios, empresas consultadas por Ámbito aseguran que el incentivo pasa por la “zanahoria” que ofreció Economía, que es el acceso al dólar oficial para importar. Sin embargo, a un mes del lanzamiento de Precios Justos en bienes de consumo masivo, supermercados y alimenticias avanzaron con reticencia en dejar por escrito la firma del acuerdo, pero todavía aguardan los dólares.

Tanto el Gobierno como el sector privado se mostraron “conformes” por el funcionamiento de Precios Justos en las góndolas, que implica el congelamiento de casi 2000 productos durante cuatro meses, y el resto de los más de 30 mil ítems con un tope de aumentos del 4% mensual. La novedad de los últimos días es que cada vez más empresas se acercaron a la Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, a dejar por escrito la adhesión al programa.

Las empresas le escapaban a la firma, pero según fuentes oficiales, ya firmaron más del 70% de las compañías, dado que son parte de Precios Justos 114 y suscribieron más de 80, incluyendo compañías como Arcor, Molinos o Mastellone. Firmaron inclusive los supermercados, que necesitan de acceso al dólar para importar algunos alimentos, como paltas o atún. Aunque hay algunas de las alimenticias más importantes del país que todavía no lo hicieron. El rechazo tiene que ver con que hay multinacionales que no pueden firmar congelamientos de precios. “El gerente de legales tiene que mirar para otro lado”, contaron desde una compañía. Además, porque dejar por escrito la firma significa que no cumplir implica multas, que fueron aumentadas en las últimas semanas.

Pero además, gran parte de la reticencia tenía que ver con que el acuerdo deja por escrito la parte que tienen que cumplir las empresas: el abastecimiento, los precios fijados, y la señalética. Pero no la parte a la que el ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió personalmente: mayores facilidades para importar. “El incentivo para firmar es que Massa tiene la botonera completa”, contaron desde una alimenticia. Con la unificación de ministerios con la llegada de Massa, y el cambio en el sistema para importar, que ahora se llama SIRA, Economía se aseguró una mejor coordinación.

De hecho, a un mes de la puesta en marcha de Precios Justos, las empresas aguardan por el acceso a dólares, y hay dudas sobre cómo va a funcionar. Desde una compañía aseguraron que esperan que les den acceso a un anticipo de dólares por el total de las importaciones de insumos que necesitan para producir. “Supuestamente debería ser automático”, afirmaron. Desde otra aseguraron que la flexibilización consistirá en una reducción de los plazos de pago, que salen con entre 60 y 180 días. Detallaron que lo primero que se autorizará es “lo urgente”, y que ya están enviando las proyecciones de importaciones para 2023. “Esperamos que las proyecciones del primer cuatrimestre que son cuando está el acuerdo tengan menor plazo o eventualmente permitir algunos anticipos, es algo que no está del todo conversado”, reveló una fuente del sector privado. En tanto, desde Economía aseguraron: “Habrá una reducción en los plazos del acceso al dólar, está empezando a operativizarse, una vez que están dentro del acuerdo”.

Además, las alimenticias tienen dudas sobre cómo será el acceso al dólar de empresas de las que se abastecen de algunos insumos. “Hablaron de aprobación de SIRAS también para proveedores”, explicó una fuente privada.

El Gobierno aspira a que la inflación de noviembre “comience con 5”. El dato oficial del Indec se conocerá el jueves de la semana que viene. Mientras tanto, en Economía mantuvieron reuniones con sectores de insumos difundidos para intentar lograr una “canasta” de productos que puedan congelarse, aun sin éxito. Es algo que ya habían intentado las otras tres gestiones de la Secretaría de Comercio que tuvo este Gobierno, sin éxito. Finalmente, la semana que viene Economía aspira a tener dos encuentros: el primero del Observatorio de Precios, luego de su conformación. Y una reunión con el sector del turismo, para sumar a Precios Justos a alojamientos y gastronómicos.

Florencia Barragan

Fuente