Argentina – Países Bajos: jujeño campeón del mundo analiza este importante partido “las condiciones están, anímicamente venimos muy bien”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, Daniel “Rana” Valencia, jujeño y Campeón del Mundo con Argentina en 1978, y justamente tras derrotar a, en aquel entonces, Holanda, analizó las diferencias entre esa final y este importante partido que disputara nuestra selección a partir de las 16 horas de nuestro país.

Daniel Valencia expresó “son momentos distintos, son situaciones distintas. Para empezar en el ‘78 todos jugábamos en el país y había uno sólo que jugaba afuera, que era Kempes; y ahora, todos juegan afuera y hay uno solo que juega en el país, Franco Armani. La situación es muy diferente, no se está jugando una final, es una eliminatoria, que es muy difícil, pero creo que Argentina tiene un poco más, aunque sabemos que acá no hay lógica”.

“A nosotros –por la selección- se nos complica con los equipos que no salen a jugar, que salen a defenderse. Porque ahí si no se despierta Messi, no se despierta nadie. Todos juegan muy bien, pero ahí, él puede romper eso, tal vez Di María y él, que son los que tienen más habilidad y se arriesgan un poco más”.

Agregó “Países Bajos juega, tiene jugadores pero no para defenderse, como hicieron tanto Polonia como México; así que, ojalá sea un buen partido, porque bueno, en esa circunstancias Argentina puede tener más espacios”.

Acerca de su pálpito para el partido de hoy, respondió “los partidos de ahora, como lo vemos, hay cada vez más sorpresas. Lo único que quiero es que se gane y que ganemos bien, que pasemos a otra instancia”.

“Las condiciones están, anímicamente venimos muy bien, y ojalá que se levanten bien todos los chicos para que tenga un lindo partido”.

Además, nos contó las sensaciones de aquella final en el Monumental contra Holanda, relató “teníamos una gran ansiedad, queríamos que empiece y que se termine el partido, que ganemos, porque el proceso hasta ahí fue largo, estuvimos 5 meses concentrados, tuvimos cuatro años de proceso de José Luis Menotti, esa final era la frutilla del postre”.

“Había mucha ansiedad para que empiece el partido. Si bien esa final no la jugué pero estaba ahí como todos los que jugamos y los que integramos esa selección. Queríamos que todo empiece, ver a la gente, los papelitos, se me pasan muchos recuerdos en la cabeza en este momento”.

Añadió “luego de salir campeón tomé dimensión de lo que lo que viví, como me dijo mi amigo, soy un afortunado por estar entre los 400 y pico de jugadores del mundo, del planeta, que tiene esa medalla de Campeón del Mundo, que levantaron la tan ansiada Copa, y además que era de Jujuy, tengo un orgullo enorme. Hoy estoy ansioso pero no puedo entrar; ahora soy un hincha más”.