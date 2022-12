Femicidio de Iara Rueda: su familia continúa exigiendo la fecha de juicio

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, se refirió al constante pedido de justicia que realiza cada martes, y señaló que le exige al Tribunal Criminal fijar fecha de juicio.

Mónica Cunchila manifestó “pedimos la fecha del juicio, es lo que queremos, si bien sabemos que ya nos dieron la preliminar para el 9 de marzo, eso no significa nada si no tenés la fecha de juicio, porque hay casos donde ya tuvieron la preliminar hace años pero aun no tienen fecha de juicio”.

“La audiencia preliminar es un paso más, pero queremos la fecha de juicio”, sostuvo.

Agregó “vemos que la justicia es rápida para algunos y lenta para otros, nosotros merecemos el mismo respeto que cualquier otro ciudadano”.

Indicó que tras el femicidio de su hija “siento que muchas cosas han avanzado, en estos 2 años hemos realizado incontables marchas por lo que muchas cosas han cambiado pero obviamente nadie va a reconocer que ha sido gracias a esta lucha”.

Cunchila sostuvo que “hay días que estoy abatida, no lo voy a negar, como a cualquier papá, y más en estas fechas, en cumpleaños, aniversarios, son los peores días para nosotros, pero mi hija no me deja caer. No queremos que eso siga sucediendo”.