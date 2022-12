El correcto descarte de medicamentos vencidos, dañados o en desuso evita perjuicios en la salud y en el ambiente

Jujuy al día® – El Gobierno de Jujuy y el Colegio Farmacéutico aúnan esfuerzos para extender la red de puntos de recepción a disposición de la comunidad. Ya se aplica el protocolo para el descarte de medicamentos de origen sanitario.

Dando continuidad a las acciones enmarcadas en la política estratégica de Jujuy Verde, el trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y Ambiente y Cambio Climático junto al Colegio de Farmacéuticos (COLFARJUY) avanza en toda la provincia en el marco de la Campaña de Gestión para el Descarte de Medicamentos que incluye productos vencidos, dañados o en desuso.

Para esta labor, por un lado y a instancias del COLFARJUY, un total de 167 farmacias en todo el territorio jujeño tienen a disposición de la comunidad cesto y bolsa amarillos en un lugar visible y accesible. Optando por la más próxima al domicilio, se pueden depositar allí los medicamentos en cualquiera de sus presentaciones: jarabes, soluciones, cápsulas, pastillas, pomadas, cremas, aerosoles, polvos, inyectables, etc.

Por otro lado, cumplida la correspondiente capacitación del personal y contando con la logística del Departamento Provincial de Farmacia para manipulación, resguardo, acopio y traslado, la red de establecimientos sanitarios, es decir, hospitales, CAPS y puestos de salud llevan adelante también el protocolo de descarte de medicamentos internos que asegura el cuidado de la salud de las personas y evita la contaminación ambiental.

En tanto, de acuerdo al convenio firmado a fines de octubre entre Salud y Ambiente y Cambio Climático, especialmente en localidades del interior donde no se cuenta con farmacias, son los efectores del sistema público también puntos de referencia donde la población puede descartar los medicamentos.

¿Por qué es importante descartar medicamentos de manera segura?

“Los medicamentos vencidos, los que no tienen indicaciones o lote legible, los que se han almacenado de manera incorrecta o presentan daño en el envase primario en contacto con el medicamento, los que no sabemos para qué sirven y están en la casa o los que ya no vamos a utilizar son productos que deben descartarse pero no en los residuos domiciliarios ni en patógenos”, explico María Laura Casado, Inspectora del Departamento Provincial de Farmacia, y agregó que “deben descartarse de manera segura porque de lo contrario son un peligro para la salud de las personas y para el ambiente”.

La eliminación segura evita que los medicamentos se reutilicen o sean consumidos por error por ejemplo, especialmente por bebés, niñas, niños y adultos mayores e inclusive mascotas derivando en consecuencias para el estado general de salud. De manera simultánea, la gestión adecuada de los medicamentos asegura el cuidado de recursos como el agua, el suelo, la flora y la fauna.

En el mismo sentido, Casado sostuvo que “una manera de reducir la cantidad de medicamentos en la casa, es comprar en farmacias solo los prescriptos tras la consulta médica para cumplir con el tratamiento indicado y evitar la automedicación”.