Desesperado pedido de ayuda de la familia de Sixto Balcarce

Jujuy al día® – En dialogo con nuestro medio María y Lidia Balcarce, hija y hermana de Sixto Balcarce, quien se encuentra desaparecido desde el 17 de noviembre, solicitan la ampliación de la búsqueda para poder dar con su paradero. Además, comentaron una pista que tendrían.

María Balcarce manifestó “desde el 17 que ya no sabemos nada de él y pedimos que las autoridades del Estado busquen a mi papá. Sabemos que, por ahí, la Policía en Humahuaca, está haciendo la búsqueda, pero solo ahí, en la localidad nada más, nosotros lo estamos buscando desesperadamente y no sabemos nada de mi papá, nada. Por lo que queremos que salgan a buscar en las localidades cercanas, que lleguen hasta La Quiaca, mínimamente eso”.

“Ellos no salen a hacer ese rastrillaje amplio, buscar debajo de los churquis, buscar bajo de los árboles, buscar por los cerros, quebradas, nada. No sabemos en qué estado está mi papá, no sabemos nada”.

Acerca sobre la última vez que lo vieron, mencionó “los días anteriores estaba bien. El miércoles a la tarde, mi hermana me comentó que estaba un poco mal, medio triste. Pero esa tarde nos había dicho iba a venir a hacia aquí, a capital, para hacerse atender con el médico, ya que él tenía mal la rodilla y el brazo”.

“Es raro que él se haya perdido, que haya desaparecido así porque sí, sin decirme nada. Él siempre confía en mí, cualquier cosa me avisa, mínimamente me responde los mensajes o llamadas y ahora tiene el celular da apagado, y estamos desesperados”.

La hermana del desaparecido, mencionó “no necesitamos que vayan por la calle buscando, no necesitamos que vayan por un camino, necesitamos que vayan y busquen en medio de las cortaderas. Hemos andado por ahí y vimos que ahí hay cartones, camas, casas abandonadas”.

Sobre la pista que tienen, indicó “apareció un video, y por eso pedimos que la búsqueda llegue hasta La Quiaca y por todos los pueblos en medio”.

Agregó “hay una cámara donde se ve que él hace una pregunta, apareció hace cuatro o cinco días. Nos mostraron una cámara del una empresa de colectivos donde él pregunta sobre un boleto hacia La Quiaca, cuánto sale y si se lo podía comprar en el colectivo”.

“Entonces, a raíz de eso, pedimos que hagan esa búsqueda desde Humahuaca, porque quizás se tomó colectivo, se bajó en algún lado, necesitamos que lo busquen”.