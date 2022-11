Aseguran que los incrementos del Salario Mínimo: “no llegan a cubrir ni siquiera los aspectos más básicos y elementales”

Jujuy al día® – La presidenta del Consejo de Profesionales de Ciencias –económicas de Jujuy, Blanca Juárez, en dialogo con nuestro medio, se refirió al último incremento anunciado para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), afirmando que estos ajustes “están muy lejos de los parámetros de hoy”.

Además, analizó los valores de paritarias en relación a la creciente inflación nacional.

Sobre el SMVyM, Blanca Juárez manifestó “evidentemente que frente al impacto que tiene la inflación en todos los aspectos de la economía argentina, los incrementos que está teniendo el Salario Mínimo Vital y Móvil no llegan a cubrirla, ni siquiera en los aspectos más básicos y elementales”.

“Los conceptos que debe cubrir el SMVyM, y los fundamentos de por qué se lo pone como un referente, respecto del resto de los salarios qué se pactan por convenios colectivos según las diferentes actividades, debe cubrir gastos de alimentación, indumentaria, educación, salud, esparcimiento y gastos médicos; entonces, cuando vemos que el monto que se ha puesto, y por más que se esté hablando de un incremento, no logra satisfacer lo que sería la necesidad de una canasta básica alimentaria, nos damos cuenta de que es un valor que se va ajustando pero que está muy lejos de los parámetros que hoy día van impactando, a partir de la inflación, en todo lo que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, del peso argentino”.

Agregó “el impacto de la inflación viene de la mano de otras variantes que tenemos en el país, por un lado el fuerte gasto público que no logra reducirse, y por lo tanto tampoco se reduce el déficit fiscal. La emisión de moneda que hubo en el 2020, que en su momento se interpretó necesaria para que el estado pudiera atender todo el gasto asistencial, el gasto público que venía de la mano de los ATP, que era parte de los salarios con los que sostenía la actividad privada; también los planes sociales que ya existían de por sí, implementados en el país”.

“Entonces, en este momento la inflación sigue en espiral; el tema de ‘precios justos’, como ‘precios cuidados’ y todos los otros programas, no solamente son una falla de este momento, sino que ya está visto que en otros gobiernos y con otros ministros, que trataron de implementarlos y no dan resultados, entonces acá lo que hay que empezar a aplicar son otras medidas que realmente tiendan a sosegar nuestra economía, a bajar el recalentamiento, pero también necesita de fuertes decisiones de tipo políticas”.

Para finalizar, Juárez se refirió a las paritarias alcanzada por distintos sectores, mencionando que “las paritarias no se cierran con un criterio equitativo, se cierra según aquel que tiene un poco más de poder para presionar o para condicionar, porque en el caso de camionero, no solamente fue el porcentaje que ellos obtuvieron de ajuste, sino también el compromiso de no retenerles ganancias, lo que es un trato totalmente injusto al resto de las personas, que estando en relación de dependencia y por estar en determinado tramo, están teniendo ya la retención del impuesto “.

“No obstante esto, mínimamente las paritarias deberían estar respondiendo al costo o al impacto de la inflación acumulada. Si estamos diciendo que nosotros en diciembre podemos estar cerca de los 3 dígitos, o por lo menos arriba de un 90%, mínimamente, las paritarias deberían estar contemplando eso, más allá de que vienen con cierto retraso”.