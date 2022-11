Jujuy al día ®- La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy y la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación llevaron adelante una jornada de Capacitación en Gestión Técnica y Económica de Proyectos Federales, destinado a directores de proyectos, instituciones beneficiarias y miembros de equipos técnicos de vinculación y transferencia científica y tecnológica de Jujuy.

En el encuentro se capacitó a los responsables de las iniciativas y equipos técnicos jujeños para la correcta presentación de proyectos federales de innovación.

La jornada estuvo coordinada por la secretaría de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy, Miriam Serrano y contó con la participación de la sub secretaría de Federalización de la Ciencia Tecnología e Innovación, Luz Lardone que junto a Gastón Roldan funcionario del área de Capacitación en Gestión Técnica y Económica de Proyectos Federales, tuvieron a cargo la capacitación sobre la presentación correcta y eficiente de proyectos de innovación productiva y social de alto impacto y formulación, ejecución y finalización de proyectos.

Miriam Serrano indicó que la jornada “es parte de la instancia de monitoreo de Proyectos Federales de Innovación que se realizan en Jujuy con visita en terreno” y con un espacio de “capacitación para la gestión de proyectos”. En ese marco, los funcionarios nacionales visitaron proyectos en Humahuaca, San Antonio, San Pedro y Palpalá.

En cuanto a la instancia de capacitación fueron parte los directores de proyectos, unidades de vinculación tecnológica, organismos de investigación, la UNJu, el CONICET, el INTA y el INTI, actores de diferentes sectores que llevan adelante proyectos del 2021 y el 2022. “El objetivo del encuentro es generar una mejor gestión de los recursos que llegan a la provincia”, remarcó secretaría de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy.

Serrano valoró el “acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación” en el marco de “las nuevas convocatorias a presentar en el 2023”, y ponderó los proyectos desarrollados en la provincia “que responden a líneas priorizadas en nuestra agenda territorial” vinculado a las energías renovables, el cuidado del ambiente, la educación 4.0, a enfermedades trasmitidas por vectores como dengue y la economía circular.

En cuanto a las líneas de financiamiento, Luz Lardone señaló que “apuntan cubrir las agendas territoriales y a tratar de resolver problemáticas que se identifican en territorio”. En ese sentido, aclaró que “Jujuy ha elaborado su agenda estratégica” y que “en función de eso, las líneas de financiamiento están cogestionadas con el Gobierno Provincial para dar respuesta a esas necesidades”.

Destacó que “el sentido es acompañar los procesos de desarrollo independientemente de las líneas”, y finalizó: “Hay proyectos que encajan en una convocatoria y otros muy buenos y potentes que no, pero no significa que no puedan ser financiados, sino que hay que buscarles otras opciones con las que cuenta el Ministerio, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, o incluso a través de CONICET”.