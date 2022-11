Lisandro Aguiar: «quedarán de custodios para siempre de nuestra soberanía y nuestra historia»

Jujuy al día® – El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, participó de un nuevo aniversario del hundimiento del ARA San Juan, resaltando que «todos ellos quedarán de custodios para siempre de nuestra soberanía y de nuestra historia».

En este sentido, añadió: «es un día muy importante, se cumplen cinco años del hundimiento del ARA San Juan y nos encontramos aquí en este NIDO de las 150 Hectáreas que justamente lleva su nombre, en virtud de un proyecto del Ejecutivo, refrendado por el Concejo Deliberante».

Asimismo, recordó que «además, este barrio tiene los nombres de los nueve tripulantes jujeños que tenía este submarino, en total fueron 44 argentinos que tenían la vocación de servir a la patria, la decisión de entregar la vida por ella. Todos ellos quedarán de custodios para siempre de nuestra soberanía y de nuestra historia».

Por último, el edil radical destacó que «saludamos a todas las familias de los tripulantes del ARA San Juan y, por supuesto, ponemos a disposición el Concejo Deliberante para seguir trabajando, para que la memoria de estos nueve tripulantes quede intacta dentro de los 44 argentinos que sucumbieron en el Ara San Juan».

En el acto, concretado el pasado martes en el Nido de Alto Comedero del sector 150 Hectáreas, se descubrió un mural en homenaje a los héroes jujeños que conformaban la tripulación de la nave.

El acto contó con la presencia del Intendente de la ciudad Raúl Jorge, mientras que el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, estuvo acompañado de los concejales, Patricia Moya, Roberto Brizuela, Melisa Silva y José Rodríguez Bárcena. También estuvieron funcionarios de diferentes áreas de la Municipalidad, abanderados de las escuela Nº 468 y la Escuela Bicentenario de la Patria, como así también familiares de los jujeños tripulantes del ARA San Juan.

Vanesa Mealla, familiar de uno de los héroes del ARA San Juan, se refirió a lo que significó participar del descubrimiento del mural, «es muy emotivo para mí, ya que mi primo, el Teniente de Corbeta, Jorge Luis Mealla fue un chico muy estudioso, responsable y recordarlo con esta placa y el mural me llena de orgullo por todo el esfuerzo que él hizo siempre para ser reconocido. Esto es un regalo para recordar su nombre y que no se pierda. Nosotros seguimos luchando para que no se olviden de ellos».