Importante trabajo desde el ISJ en programa provincial de discapacidad

Jujuy al día® – La directora del Programa de Discapacidad del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), María José Figueroa señaló que «el área de discapacidad, es relativamente nueva en la obra social, en la cual se está trabajando de manera coordinada y sistemática con todos los programas que abordan ésta temática».

“Hablar de discapacidad significa un todo para nosotros, por eso es que hemos empezado a organizar las prestaciones en virtud de las necesidades del afiliado”.

También enfatizó que “no son todas iguales, pero tratamos de generar espacios con los prestadores de la provincia de Jujuy, que no existían antes y donde la vinculación con el ISJ y con el área de discapacidad es amplia hoy en día”.

Añadió que se trata de generar espacios de los prestadores de la provincia de Jujuy, que antes no existían y donde la vinculación con el instituto de seguros con el área de discapacidad, es amplia hoy en día. Esto quiere decir que los centros de discapacidad que antes no tenían convenio con la obra social, hoy lo tienen, que insumos que antes la obra social no daba a las personas con discapacidad, hoy las dan.

La licenciada Figueroa pondero que desde la obra social provincial se cumple en materia prestacional con todo los que la ley indica, no obstante existen muchas prestaciones que surgieron en este último tiempo que no están nomencladas y corresponde autorizarlas, para lo cual se evalúa caso por caso, sí meritua brindarlas en el domicilio del afiliado, siempre basándose en la prescripción médica y en la interacción de equipos interdisciplinarios, tanto en los consultorios externos, los domicilios como en las instituciones de discapacidad.

Sostuvo que el ISJ posee las pruebas que se está cumpliendo con todos las personas discapacitadas que tienen inconvenientes o necesitan un apoyo de la obra social para prestacionalmente brindarles calidad de vida a los afiliados.

Finalmente, resalto que “hemos ampliado la atención, tenemos internación domiciliaria, entregamos pañales en tiempo y forma, tenemos instituciones con amplia cobertura que forman parte del padrón del instituto de seguro”.