A Cristina le cuesta mantener a todos juntos

Jujuy al día® –Andrés “el Cuervo” Larroque está afianzándose como maestro de ceremonias de Cristina. Expresa lo que ella piensa sobre asuntos en los que pronunciarse podría traerle inconvenientes. Sobre todo por el complejo panorama electoral del conurbano. Su intención de voto promedia los 23 puntos. La de Alberto Fernández (8%) es similar a la de Sergio Massa. En las especulaciones del oficialismo, la suma de todos esos votos le permitiría retener la provincia de Buenos Aires con independencia del lugar de la vicepresidenta en la boleta.

Además de suprimir las PASO, debería persuadir al resto de ejercer el derecho a elegir una sola vez pero sin inclinarse por otra opción. De cada dos votos que Javier Milei podría recibir en esa zona, uno es de alguien desilusionado con el Frente de Todos. Eso la obliga a extremar los cuidados con cada palabra que pronuncia en su nombre Larroque, enfocado en destacar con preciso ascetismo la escasa voluntad del presidente en ganar las elecciones. Es decir, a delegar en Cristina cualquier poder de decisión.

La novedad no es la función de Larroque en este conflicto, sino los aliados que podría sumar el presidente. La mayoría de los intendentes del conurbano que lo vieron este lunes en la Casa Rosada no fueron al Congreso del PJ en Mar del Plata. Apelaron a una excusa extraña en ese ámbito, compromisos sociales. Es la razón que arguyeron, entre otros, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). Al jefe del Gabinete bonaerense se le atribuye haber pactado la reunión. De todos, es el más cercano a Máximo Kirchner. En apariencias, ingratamente sorprendido con ese encuentro. Quienes lo erigieron como jefe del PJ no le habrían avisado. Los intendentes se justificaron. Fueron con un pedido que Axel Kicillof no atendería: en el vulgo, plata. Todavía debe 10 mil millones a los 135 municipios por la sanción del presupuesto de este año. Pedirán 10 veces más por el próximo, previo pago de esa deuda. Federico Otermín advirtió que habrá debate. El titular de la Cámara de Diputados responde a Insaurralde.

Más que defender la candidatura a gobernador del jefe del Gabinete, los intendentes se oponen a la reelección de Kicillof. Dicho de otra forma, una decisión que Cristina adoptó sin consultarlos. Si, como admitió Larroque invocando la incomprensión de Fernández, su vice abjuró de esa idea, las primarias podrían obligarla a tenerlos en cuenta. El Presidente recibió a los intendentes con el ministro de Economía. Le pidieron 50 mil millones de pesos para poder imitar a Mayra Mendoza y pagar a fin de año el bono de 50 mil pesos prometidos a los empleados del Municipio de Quilmes.

Massa no fue incluido todavía en los anuncios de Larroque. Sí en los de Cristina. Volvió a pedir una suma a fin de año en el Congreso de la UOM. Un deseo que Mendoza ya hizo realidad. El reclamo llamó la atención del Ministerio de Economía. Raquel Kelly Olmos le habría confirmado esta semana a Pablo Moyano que sería abonado. Curioso. El vocal del triunvirato que conduce la CGT fue al Ministerio de Trabajo con ese reclamo. ¿Podría cumplir Massa sin desatar una ola de pedidos similares? Es lo que se preguntan en la CGT, donde llegan por goteo los fondos antes recortados por el ajuste a los servicios de discapacidad que prestan las obras sociales sindicales. Gerardo Martínez lanzará hoy con la Uocra la mesa para que los sindicalistas tengan sus propios candidatos. Y, si pueden, evitar estas zozobras. Los fondos no estarían debidamente garantizados en el nuevo Presupuesto. La oposición también está sumergida en su propia aritmética electoral.

Una de las tribus radicales que no adscribe a que Gerardo Morales negocie candidaturas por la UCR sin participarlos, actualiza mensualmente un sondeo de alcance nacional sobre cuatro mil casos que ya circula en Juntos. Allí, por cada voto a Horacio Rodríguez Larreta en Juntos, Patricia Bullrich obtiene dos. Como a muchos duros del Pro, a varios de los dirigentes ausentes del acto en Costa Salguero les gustaría llegar a un acuerdo con el jefe del Gobierno porteño.

El problema que advierten es su posición de debilidad en el Pro para garantizar que se cumplan. Aconsejan esperar. Algo a lo que no estarían dispuesto Morales ni Martín Lousteau, aliado al jefe del gobierno porteño para sucederlo en la ciudad. Pero tampoco Bullrich. Existe consenso sobre que Rodríguez Larreta está en condiciones de revertir esta aparente adversidad de la que trató de sacar provecho Cristian Ritondo. Tras la reunión del Pro para convenir una tregua en sus disputas, confirmó a María Eugenia Vidal como precandidata a la presidencia. Resulta difícil que lo haya hecho sin el aval de Mauricio Macri, cuyo liderazgo es desconocido por Rodríguez Larreta. Los delegados de Vidal en la Legislatura bonaerense recuperaron parte de la agenda política de su gestión un par de semanas antes. Pidieron el juicio político de Brenda Madrid. La jueza de Garantías N°1 de Lanús/Avellaneda volvió a sobreseer a Pablo Moyano en la causa donde se lo investiga por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente de Avellaneda.

Madrid desconoció el fallo de la sala N° 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que rechazó esa medida, y le pidió que dicte otra, por una contradicción inexplicable. Las pruebas de las que se valió para pedir el juicio oral y público al resto de los implicados en esa aparente organización delictiva son las mismas que utilizó para asegurar que Moyano no formó parte de ella. Un procedimiento que la magistrada volvió a repetir hace un mes.

Ritondo fue ministro de Seguridad de Vidal y compite por Diego Santilli por la candidatura a gobernador. Probablemente en un exceso para diferenciarse de su oponente y marcar su cercanía con Vidal, Ritondo denunció a Florencia Arietto ante la jueza federal María Servini por sugerir que el nuevo sobreseimiento de Madrid a Pablo Moyano formó parte de un supuesto acuerdo por el que su padre, Hugo, perdió las elecciones en Independiente contra Fabián Doman. La lista de Doman ganó las elecciones el 2 de octubre. El día 4 Madrid sobreseyó a Moyano. Arietto es aliada de Santilli. Excluyó a Doman de ese presunto entendimiento que habrían alcanzado el dirigente camionero con miembros de la nueva comisión directiva. La abogada no citó a Ritondo que, sin embargo, se sintió aludido. Probablemente por las suspicacias que rodean a la medida cautelar pedida por Silvio Carzolgio, el primer juez de esa causa pero sometido a juicio político por otras irregularidades.

Carzoglio solicitó ser restituido en su cargo y estimó excesivo los dos años de suspensión sin que se sustancie el jury que sigue sin resolver la presidente de la Corte, Hilda Kogan. El juez es defendido por Diego Raidán, vinculado al estudio jurídico del exviceministro de Justicia, Julián Álvarez. Raidán presentó el recurso a favor de Carzoglio ante el juez Contencioso Administrativo N°1 de Lanús/ Avellaneda, Maximiliano Ceballos. Cargo al que habría llegado en 2016 a pedido del intendente Néstor Grindetti, otro competidor anotado contra Santilli por la gobernación.

El perfil de Facebook de la madre de Ceballos, Norma, contiene fotos de ella y Hugo Moyano. El primer testigo que Arietto pretende que se cite a declarar si es llamada a indagatoria por la denuncia de Ritondo. Elisa Carrió es la segunda.

Daniel Bilotta

