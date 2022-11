“Muchas provincias tenemos hoy con la minería la oportunidad que alguna vez tuvieron las provincias petroleras”

Jujuy al día® – En la reunión informativa de la Comisión de Minería con autoridades de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el diputado nacional Jorge Rizzotti (UCR de Jujuy) se expresó sobre la necesidad de una tarea legislativa desde varias comisiones para viabilizar el desarrollo del sector en pos del de las provincias dueñas de los recursos, en concordancia con los tiempos actuales, y para aportar al camino de las energías renovables y la electromovilidad. También, acerca de la necesidad de una ley de humedales que sea ley de consenso, con el acompañamiento de todas las provincias y del sector empresarial.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación recibió, entre más representantes, a Franco Mignacco, presidente de la Comisión Directiva de la CAEM por Minera Exar S.A., con proyecto en Jujuy, quien compartió sobre la situación actual y las proyecciones del desarrollo del sector, destacando que la Cámara que preside tiene representación federal y nuclea tanto a cámaras provinciales como a empresas y gran cantidad de proveedores mineros.

Rizzotti evaluó tras la exposición de los invitados a la Comisión de Minería que «nos hace bien hablar de minería, sacar el tema del campo de lo que no se habla porque podría traer conflicto»; «es importante llevar a poner a consideración, tanto nuestra como de la ciudadanía a la que representamos, ya que estamos hablando de legislación que atañe al destino de los pueblos», sumó.

«La minería ha cambiado en los últimos años para bien: soy militante político desde joven en mi provincia y años atrás actuamos en contra de la minería cuando las cosas no eran las que correspondían, como el caso de la minera El Aguilar, que desde 1930 no pagaba el agua, o la metalífera que contaminó con plomo parte de Abra Pampa», señaló Rizzotti, y marcó que «hoy, con los controles ambientales y la tecnologías hemos corregido y mejorado la actividad hacia una minería para la sostenibilidad, equilibrando la actividad con la relación con el ambiente».

El diputado agregó que «hoy la minería viene a contribuir a metas mundiales: necesitamos del litio para mitigar el cambio climático, para lograr la acumulación de energías limpias y mejores prácticas industriales y urbanas, como la electromovilidad». «Pero, sobre todo, este tiempo es una gran oportunidad para defender y propiciar el federalismo: las provincia del Norte, como Jujuy, tenemos la oportunidad hoy que en su momento tuvieron las provincia petroleras; tenemos hoy una gran oportunidad las y los jujeños, los catamarqueños y los salteños con el litio, los mendocinos con el cobre y así más», destacó.

«En Jujuy pudimos lograr el Estado junto al sector privado el desarrollo de valor agregado y el desarrollo de proveedores locales: tenemos pueblos de la puna como Olaroz Chico, Puesto Sey, Pastos Chicos, donde familias que subsistían del pastoreo y alguna asistencia hoy son empresarios de transporte, de catering, de alojamiento; mujeres que manejan maquinarias viales y mineras, formación técnica en jóvenes de las comunidades y arraigo en los pueblos que antes se vaciaban de jóvenes», describió Rizzotti.

«Sí hay mucho por debatir y construir aún desde el Congreso: debatir qué sirve y qué no del pacto federal minero, las regalías, si debemos seguir pensando en valor boca mina o precio internacional de venta, entre otras, pero cada vez, la mejor ley que podremos sacar es una que acompañen representantes de todas las provincias y también el sector empresarial, ésas son las leyes de consenso», indicó el legislador por Jujuy, y en el mismo sentido agregó que «con una ley de humedales, necesaria, debiéramos asegurarnos una legislación que nos permita participar a todos, que no inhabilite producciones en las provincias, y hoy no están dadas las condiciones para eso, por eso es importante seguir el debate, profundizar en conocer las producciones de los territorios». «Sería muy importante que en la reunión de Comisiones de este jueves por el análisis del tema podamos transmitir la opinión de esta Comisión de Minería lo importante que es el tema para el sector y la vital necesidad de seguir debatiendo para construir una legislación justa», finalizó.