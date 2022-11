Candidatas a paisana provincial visitaron el Concejo Deliberante

Jujuy al día® – En instalaciones del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y en el marco de la Semana de la Tradición, ediles capitalinos recibieron a las candidatas a Paisana Provincial, representantes de centros, fortines y agrupaciones gauchas, nucleadas en la Federación Gaucha Jujeña. Entre ellas, Florencia Bustamante, Paisana Provincial; Celeste Alba, 1º Donosa provincial y Jazmín Peñalba 2º Donosa provincial.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la institución, Dr. Lisandro Aguiar, quien que estuvo acompañado por los concejales Leandro Giubergia, Mario Lobo, Patricia Moya, María Galán, Melisa Silva, José Rodríguez Bárcena, Roberto Brizuela, Verónica Valente, Lorena Alfaro y Agustín Flores.

Los concejales le entregaron una flor a cada una de las candidatas, a las donosas y a la representante de la Federación Gaucha Jujeña. Algunas de las candidatas presentes se animaron a entonar coplas.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Lisandro Aguiar, afirmó que «estamos muy contentos de haber recibido a paisanas de distintos fortines gauchos en el marco de la semana la tradición, el día de la tradición es una fecha muy especial para los jujeños, porque tenemos hombres y mujeres de punta a punta en la provincia y la ciudad que defienden la cultura gaucha, nuestras tradiciones, valores. Creo que es fundamental ponerlos en alto».

Asimismo, Aguiar resaltó que «quiero agradecer que hayan venido hasta el Concejo Deliberante cada una las paisanas y pedirles que sigan llevando en alto los valores de Jujuy, la cultura y costumbres de su gente y, por supuesto, nuestros paisajes que lo llevan en la piel».

Por su parte, la paisana provincial y segunda donosa nacional, Florencia Bustamante señaló «la tradición es algo muy lindo, generalmente se transmite de generación en generación, se suman chicas de otros lugares, estamos incentivadas a que esto siga y continúe, que no se pierda. La tradición forma parte de nuestros valores y debemos preservarla».

Por último, Mirta Loaiza, Secretaria de la Federación Gaucha Jujeña, remarcó que «la semana de la tradición dio inició el sábado 5 con la peregrinación a Río Blanco, luego tuvimos la elección de la Paisana Nacional, saliendo electa la representante de Tucumán. El miércoles fue la mateada en Federación Gaucha, jueves actos protocolares y centrales, el sábado culminaremos con un desfile en Alto Comedero y elección de paisana provincial que representará a la Federación Gaucha Jujeña».

Más adelante, añadió que «está muy lindo que la juventud siga llevando en su corazón la tradición, revalorizando lo que nuestros ancestros nos enseñaron, yo hablaba con las chicas y ellas me contaban que ya estaban haciendo los bollos, las tortillas, es más una me sorprendió porque no me decía que estaba fabricando queso y es lindo que la juventud esté muy metida, porque son chicas que llevan la cultura adentro», finalizó.