Agua Potable de Jujuy recomienda y pide cuidar el agua

Jujuy al día® – El agua es vital para todos, por lo que tomar medidas para preservarla es muy importante. Desde Agua Potable de Jujuy se recomienda y se le pide a la sociedad el racionamiento y el cuidado de este elemento fundamental para la vida.

Hacer cambios en los hábitos del día a día puede ser trascendental para acostumbrarnos a un estilo de vida más sostenible, que ayude a proteger el agua.

Algunas de las recomendaciones que Agua Potable le hace a la ciudadanía jujeña es:

– Tanto el llenado de las piletas como de los piletines o derivados debe ser una vez por temporada y por la noche, ya que si se hace constantemente se baja la presión del sistema de agua y puede llevar a problemas en la red. Para cuidar esta agua se recomienda colocar una cubierta para piscinas, ya sea automática (tipo persiana) o manual (manta cobertor).

– Hay que tomar conciencia de que el lavado del automóvil es un derroche grande de agua, por lo que las mejores medidas para cuidar este recurso es usar un solo balde o tina lleno para todo el vehículo y que sea sobre césped o tierra así se riega. Además, se puede usar agua ahorrada de otras tareas como del lavado de ropa o utilizar herramientas con cierre automático, tipo hidrolavadora, ya que por su boquilla no sale tanto caudal como en una manguera, pero como sale con fuerza, su poder de limpieza es mayor.

– No malgastar el agua en la ducha. Cuando está saliendo el agua fría antes del agua caliente, recogerla con un balde así se la puede usar en otras tareas como limpiar la casa, el automóvil, regar las plantas o dárselo a su mascota.

– Tampoco tomarse mucho tiempo bañándose, apagar el agua mientras se enjabona o se usa el champú. No te afeitarse ni lavarse los dientes, ya que se desperdicia en demasía el agua y no es el lugar correcto para hacerlo.

– Para la limpieza de la casa usar una franela o un cepillo en cada vez que se pueda. Solo usa solo una tina o balde de agua, franela y una escoba para limpiar pisos, paredes y vidrios. Usar productos amigables con el planeta, que sean biodegradables para la limpieza general de la casa, los platos y la ropa. De este modo no se contaminan las aguas residuales.

– Usar el agua solo para enjuagar. Cierre el agua cuando haga espuma y para evitar que se tire mientras enjabonas todo lo que lavaras. No uses el agua para limpiar tu afeitadora. Al afeitarse, enjuaga y limpia el rastrillo o la afeitadora en un recipiente con agua, no tapes el lavabo y lo uses como recipiente, esto te hará gastar más agua.

– En todos los casos, no dejar el grifo abierto sin estar usando el agua. Al lavarse los dientes, cierra la llave. De esta manera, una familia de 5 personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día.

– Si se lava la ropa a mano, remojarla antes, para luego sumergirla en jabón y facilitar la eliminación de manchas y suciedad. Esa agua que sobró se puede reutilizar para una siguiente tanda de ropa sucia o para la limpieza de la casa.

– Es clave el control de agua en las tuberías para encontrar fugas y realizar reparaciones. Una fuga de agua puede tirar hasta 40 mil litros por día, un gran desperdicio. Fijarse que las llaves de agua no quedaron medio abiertas o con goteo. Si esto está pasando en tu casa soluciónalo a la brevedad ya que de gota en gota puedes desperdiciar mucho.

Para cualquier consulta, Agua Potable tiene disponibles sus números de contacto para atención al usuario: 0-800-444-26337 ó 4233200, por WhatsApp al 388-461417. De manera virtual por la página web www.aguapotablejujuy.com o al e-mail: [email protected]