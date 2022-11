Jujuy: golpeó al padre de su ex y huyó con más de medio millón de pesos

Jujuy al día® – Un violento sujeto le propinó una feroz golpiza a su ex suegro quien intentó defender a su hija. Además, abandonó la escena llevándose consigo 600 mil pesos.

Fuentes consultadas por Jujuy la día® informaron que el hecho sucedió el fin de semana pasado en la ciudad de Perico.

Una mujer denunció a su ex esposo por amenazas, por la agresión sufrida por su padre, y la sustracción de 600 mil pesos.

Indicó en su denuncia, que su ex pareja la hostiga constantemente por mensajes y llamadas para que entregara dinero de un comercio que pertenecería a ambos.

El sujeto se presentó en la vivienda de la víctima donde tras insultarla intentó obligarla a irse con él, por lo que el padre de la mujer, un hombre de más de 60 años intervino solicitándole que se fuera del inmueble.

El violento sujeto comenzó a insultar al sexagenarío hasta que se abalanzó sobre él, lo tomó del cuello intentando estrangularlo, lo tiró al suelo y lo agredió violentamente.

Cuando cesó el ataque, tomó un bolso con 600 mil pesos y se fue del lugar.

La mujer señaló que no fue la primera vez que era atacada por su ex pareja pero por temor no denunció los hechos.