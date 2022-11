La Ministra Bovi recibió a estudiantes del Colegio del Salvador

Jujuy al día® – En instalaciones del Complejo Ministerial, la titular de la cartera educativa, María Teresa Bovi, recibió a los alumnos del Colegio Del Salvador, que participaron del Programa Olimpíada Argentina de Química, con el objetivo de destacar su desempeño así como también congratular su interés por el estudio de las ciencias exactas.

El equipo que participó en las instancias nacionales de dicha olimpiada, estuvo conformado por Lucas Quiroga, Leonardo Mercado y Alejo Peña, bajo la supervisión de la docente María Irene Lamberti. Los estudiantes concurren a 5º año y participaron en las instancias colegial, intercolegial y zonal, aprobando en cada una de ellas, lo que les dio la oportunidad de participar a nivel nacional.

Dichas Olimpiadas se desarrollaron del 1 al 4 noviembre en la provincia de Córdoba y “fuimos invitados por el Comité Olímpico organizador junto a la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” y al Colegio “Nuestra Señora del Huerto””, detalló la profesora Lamberti.

Por su parte, Lucas Quiroga quien consiguió la medalla de plata, comentó que la preparación comenzó desde el mes de marzo, “en mi caso particular sentía que por la pandemia estaba flojo en conocimientos de esta ciencia y por eso me inscribí para aprender y nivelarme”, en este sentido añadió que “fue una experiencia enriquecedora, donde se notó la sana competencia, la preparación, la disciplina y la perseverancia de cada estudiante”.

En tanto que Leonardo Mercado expresó que “me anoté pensando que aunque no pase de instancia me puede servir para tener una mejor base en química para el ingreso a la facultad y con el tiempo me empezó a gustar”, y resaltó que cada examen que iba superando significó una lucha consigo mismo, porque “los exámenes me atemorizaban pero una vez que los pasaba me dada mayor confianza y motivación para continuar dando lo mejor de mí en cada etapa”.

Asimismo, Alejo Peña resaltó la importancia de esta ciencia, ya que “no hay que limitarse a una estructura sino que a partir de tus conocimientos resolvés y también intercambias las maneras de resolución usadas por cada uno, aprendiendo y reforzando conceptos y técnicas”.

Cabe mencionar que el Programa Olimpíada Argentina de Química está organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir a mejorar las condiciones para la enseñanza de la Química en los niveles preuniversitarios de todo el país.

Estuvieron presentes, Fernanda Montenovi, secretaria de Equidad Educativa, Silvina Rocotti, Directora de Educación Privada y José Luis Tárraga, docente del establecimiento.