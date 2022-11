Desde UTA Jujuy  aseguraron que por el momento no realizaran medidas de fuerza en la provincia

Afirmaron que el gobierno provincial adelantó nuevamente una cuota del subsidio correspondiente para que las empresas hagan frente al pago de haberes, pero desde el gremio señalaron que se encuentran en estado de alerta y movilización

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio el Secretario General de UTA Jujuy, Sergio Lobo, se refirió que se encuentran a la espera de la cancelaciones de sus haberes mensuales, por lo que explicó que “justamente estamos con el vencimiento hoy –por ayer- del pago de los salarios. En este sentido, la semana pasada ingresaron los montos del subsidio nacional, por supuesto esto que vienen con un atraso de un mes, aproximadamente; y llegó justo en la fecha en que estaría venciendo el salario del mes de octubre. Así que las empresas destinaron prácticamente el 100% de lo que sería este subsidio, y las empresas están cancelando los salarios”.

“Además, hoy –por ayer- estamos esperando el ingreso del subsidio provincial, una cuota que el gobierno provincial también la adelantó, para que las empresas puedan terminar de cumplir, con el pago de un no remunerativo de 15 mil pesos. Con esto estaría saldado el 100% de los salarios de los compañeros, pero también vamos a tener una audiencia para corroborar que las empresas hayan liquidado todos estos montos, no sólo el salario, sino la suma no remunerativa”.

Señaló que “ya está corriendo la nueva escala salarial, para octubre, noviembre y diciembre, ya está firmada; por lo cual las empresas deben respetar los montos estipulados en la paritaria. En este mes ya tenemos un incremento importante, también en la suma viático, y también en el ítem de antigüedad. Para el próximo mes también tenemos una suba importante y así hasta el mes de enero”.

Ante este panorama, nuestro medio consultó al sindicalista si descartan realizar medidas de fuerza.

Lobo contestó que por el momento “no, eso lo vamos a ver. Si una empresa no paga, vamos a estar analizando eso”, sin embargo resaltó que “ya, el alerta y movilización la hemos presentado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia”.

“Siempre y cuando las empresas paguen no va a haber ningún conflicto pero si hay alguna empresa que incumpla con esto, vamos a tomar las decisiones que haya que tomar”.