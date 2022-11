Inflación y presupuesto 2023: “no parece ni siquiera un objetivo del gobierno porque no hay un plan anti inflacionario”

El entrevistado además aseguró que “no es presupuesto nos sirva como referencia nada; sabemos que está subestimado”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, Javier Martínez, se refirió al proyecto del Presupuesto 2023 y resaltó la importancia de poder contar con este instrumento, ya que el año pasado no se aprobó. Resaltó que la estimación de una inflación del 60% “pocos creen que se pueda cumplir”.

Además, analizó el impacto inflacionario en los sectores activos y pasivos.

Javier Martínez expresó que el presupuesto “es un instrumento fundamental con el cual no pudimos contar este año, porque el año pasado no se aprobó. Es fundamental porque ahí se exterioriza todo lo que piensa hacer la gestión de gobierno el año entrante y se hacen las estimaciones”.

“Dicho esto, también hay que bajarle un poco el precio, porque un presupuesto que se ha conformado a través de un parámetro de estimación de la inflación del 60%, cosa que pocos creen que se pueda cumplir, ojalá, pero no parece ni siquiera un objetivo del gobierno porque no hay un plan anti inflacionario. Así que volvemos a lo mismo, al hecho de que se están subestimando las partidas, porque después van a haber aumento de sueldos superiores, la recaudación va a ser superior; la nafta, la luz y todo lo que gasta el Estado, también va a costar más que lo que dice ahí”.

Agregó que “la oposición ha hecho un resguardo en el dictamen que es novedoso, que le dice que no se puede hacer la ampliación como se hacía tradicionalmente y gastar en lo que uno quiere, porque al final eso de no declarar lo que se va a recaudar, es realmente para tener discrecionalidad, es decir que el día que la recaudación sube al 100 en vez de 60; ese 40 de diferencia los gasto como quiero”.

“Ahora han quedado en que si a septiembre se ha gastado todo, tienen que mandar al Congreso la ampliación del de partida, que antes se hacía por decreto de necesidad y urgencia, se convalidaba y listo; hoy va a ser más difícil y eso también nos pone a resguardo de que, esa discrecionalidad, no se la use tampoco en la campaña política. Así que, creo que es un poquito mejor de lo que se presentó, con esta salvedad, pero no es un presupuesto que nos sirva como referencia nada; sabemos que está subestimado”.

Martínez señaló que “es mejor tenerlo que no tenerlo, es importante pero seguimos esperando un programa antiinflacionario, que ya no sé si este gobierno lo irá a hacer por los plazos, porque ya en campaña es difícil poner medidas que son duras.

En relación a los ajustes que presentaría este nuevo presupuesto y a la relación inflación – salarios, explicó “el gobierno siempre usa lo nominal, dice ‘hemos ampliado’, y no, con suerte acompañamos la inflación. Lo que sí hemos visto en los últimos años es que si se erosiona fuertemente el tema previsional, las jubilaciones no acompañan, o siempre van por atrás. Porque justamente, se espera la inflación para determinar el aumento; y los salarios de los empleados públicos también, han retrocedido casi un 30% en estos últimos años, y es por lo mismo, las paritarias se hacen en cuotas de 2, 2, 2, y la inflación en 4, 5, 7, entonces nunca llegamos, luego dicen que se discutirá la cláusula gatillo y ya se ha comido el 15% del sueldo”.

“Evidentemente la inflación va a seguir ajustando salarios, no veo ninguna posibilidad de que se puedan recomponer, salvo que empecemos un proceso de desinflación”.

Sostuvo “hoy por hoy se está perdiendo el 10 o el 15% por año, por esto, por ir por atrás; y mientras más crece la inflación, más atrás vamos. En este caso los privados, es interesante saber estos gremios, que han conseguido más del 100%, pero la inflación todavía no llegó al 100. Si no llega y la evitan, bueno, estos sectores van a empezar a recomponer un poquito su salario”.

“O sea que se están cubriendo de lo que piensan que va a venir, más del 100. Entonces estamos a la expectativa, ya todos piden 100, las prepagas, todos, pero ¿es por qué queremos recuperar pensando que no vamos a llegar al 100?, o ¿dan por hecho que llegamos al 100? Y bueno, las expectativas juegan mucho en esto”, concluyó.