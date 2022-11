Reunión con integrantes de la como por la marcha del orgullo

Jujuy al día® – Ediles capitalinos recibieron el viernes por la mañana a la COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo 2022), para dialogar sobre el acompañamiento de la institución parlamentaria en la organización de la décima quinta Marcha del Orgullo, que se realizará en nuestra ciudad Capital el próximo 26 del corriente, en homenaje a Cristóbal Montoya.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, junto a los concejales Patricia Moya y José Rodríguez Bárcena, recibieron a: Ariel Rezlan, referente del Área de Diversidad del Sindicato de Luz y Fuerza; Daira Delfina Vigabriel, de Fundación Damas de Hierro; Fabricio Aizama, Presidente UCR Diversidad Capital y Leandro Ramos UCR Diversidad; Mael Llamas, Secretario de Laicismo-FALGBT, Daniela Isasmendi y Daniel Chugar de Libres y Diverses Jujuy.

La Marcha del Orgullo en Jujuy se realiza desde hace 14 años en el mes de noviembre, mes en el que la comunidad LGBTIQ+ busca visibilizar su orgullo, celebrar la diversidad y al mismo tiempo llevar adelante los distintos reclamos del colectivo en pos de que se garanticen sus derechos.

Finalizado el encuentro, la concejala Patricia Moya manifestó que «nos juntamos con los chicos de la comisión para ayudarlos en la organización de esta decimoquinta marcha del orgullo, que se va a realizar el sábado 26 de noviembre a partir de las 16 horas en plaza Belgrano».

«Es una marcha que viene de muchos años de lucha- continuó la edil del radical-, la cual desde el Concejo apoyamos y también legislamos para esta actividad. También se va a hacer un homenaje a Cristóbal Montoya, un gran referente de la comunidad. En ese sentido siempre vamos a estar acompañando y tratando de generar más mesas de trabajo con la C.O.M.O., por estas luchas que se han mantenido durante años, se sumaron mucha gente, de todas las edades, familias apoyando también, creemos que ese el sentido de esta reunión y desde el concejo vamos a seguir legislando políticas públicas para la gente del colectivo», destacó Patricia Moya.

A su turno, Ariel Rezlan, referente del Área de Diversidad del Sindicato de Luz y Fuerza e integrante de la COMO, explicó que «vinimos a agradecer el compromiso que tiene el Concejo, dado que en junio de este año tuvimos una distinción de interés municipal y planteamos la idea de hacer el festejo de esta marcha conmemorando los 15 años con escenarios, artistas. Como expresé recién, les agradezco que a la palabra le hayan puesto acción, porque eso significa la responsabilidad que tiene este Concejo para con la comunidad, nos dieron su palabra y estamos finiquitando detalles. Inmensamente agradecidos por la oportunidad de inclusión que están dando al colectivo desde el municipio».

«La jornada del sábado 26 de noviembre inicia con una festiferia con diferentes emprendedores de la diversidad ofreciendo sus productos, sus servicios y en la espera a la marcha habrá cantantes, grupos de baile, Drag Queen, luego la marcha por calles céntricas de la ciudad que culminará en Plaza Belgrano, para cerrar con una fiesta y artistas sorpresas sobre el escenario grande», detalló.

Por último, Rezlan resaltó que «marcho por la vida y el amor, por los que no han podido y han silenciado su vida encontrando en él su última salida, y en realidad también es un asesinato de la sociedad y el Estado por no acompañar a esas personas que deciden quitarse la vida. Marcho para que sepan que no son raros, que sentir diferente no te hace diferente, la humanidad es vida y amor, y somos eso. Marcho por una sociedad más inclusiva, más empática, te puede gustar o no, pero exigimos respeto», concluyó.