Anuncian acuerdo de precios con textiles: a cambio, la industria reclama importar

Jujuy al día® –Este viernes lo firmará la secretaría de Comercio. Se fijarán precios para hilado y textiles hasta 2023. El sector denuncia cautelares por casi u$s1.000 millones.

Luego de firmar con alimentos, medicamentos, electrónica e indumentaria, el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, continúa con los acuerdos de precios para intentar contener la inercia inflacionaria. Este viernes se firmará un convenio que congelará los precios del sector del hilado y textil hasta 2023. A cambio, la industria pide que se aceite el nuevo sistema para importar, ante las primeras luces de alarma. Reclaman por las cautelares, en las que aseguran que los importadores ingresaron u$s 900 millones de mercadería con producción local.

Según pudo averiguar Ámbito, el nuevo acuerdo consistirá en congelar hilado y prendas textiles hasta el 31 de diciembre, es decir, dos meses. Y luego, un trimestre con subas por debajo de la variación del tipo de cambio, hasta marzo de 2023. Lo gestionó la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, junto a la Federación de Industrias Textiles (Fita). Inicialmente, el pedido de congelamiento había sido por 30 días, pero luego Tombolini reclamó ampliarlo.

De todos modos, la firma no la pondrá la cámara empresaria, sino cada empresa puntual, como ocurrió con todos los demás acuerdos. Desde el sector privado esperan que lo firmen desde hilanderías, tejedurías y tintorerías, hasta diversos eslabones del sector industrial. Si bien aseguran que hay más de 5000 empresas, en principio firmarán unas 100 compañías, según fuentes oficiales. El pedido de subir por debajo de la variación del dólar creen que es porque “el 50% del sector es importado”, e inclusive las materias primas que pueden producirse en Argentina, como es el algodón, se mueve en dólares por ser commodities.

Del lado de la confección y las marcas, aseguran que el acuerdo es “fundamental”. Es que en septiembre la Cámara de Indumentaria (CIAI) firmó un acuerdo con la Secretaría para congelar precios hasta el primero de diciembre con 60 marcas, y luego un plazo de 6 meses para actualizar según tipo de cambio. Este nuevo acuerdo con la cadena de valor, aseguran, ayudará a “contener los costos”.

La llegada de acuerdos, primero en la indumentaria, y ahora en prendas textiles e hilado, surge debido a las fuertes críticas al sector por los números del Indec. En el último año, prendas de vestir y calzado trepó 118%, contra una inflación del 83%, según el último dato de septiembre. En el caso de los precios mayoristas, productos textiles subieron 94,8% y prendas de materiales textiles 112,1%, contra una inflación mayorista interanual del 78,4%.

“Vamos a firmar para dar una señal, queremos ayudar”, aseguró Luciano Galfione, empresario textil y presidente de la fundación Proteger. De todos modos, aclaró que desconoce qué impacto tendrá en la suba de precios que releva el Indec, por tratarse de un sector “atomizado”, en una cadena extensa y difundida, con miles de marcas, donde la industria no controla las variables del comercio al que accede el consumidor. Por su parte, Jorge Sorabilla, también de Proteger, agregó: “Ojalá no fracase en impactar en precios, pero la cadena de valor textil influye en un 15-20% en el precio final de la indumentaria”.

De hecho, en los últimos dos años, empresarios textiles mantuvieron reuniones con Marco Lavagna, titular del Indec, para rechazar los números. Piden que se actualice la forma de relevar los precios, dado que se hace con la metodología de hábitos y consumos del 2004, año en que no existían las plataformas digitales, por lo que no se ponderan los precios de páginas como Mercado Libre. “Tampoco existía la calle Avellaneda en ese momento, donde hoy se mueve gran parte del consumo”, reclamó un empresario textil.

Galfione, de Protejer, aseguró que la mejor forma para bajar los precios es ampliar la oferta, con mayor productividad. De hecho, en la convención textil 2022 que se realiza cada año, y que se llevó a cabo este jueves en Pilar, uno de los datos que comentó fue el de inversiones: anticipó que el año cerrará en u$s 235 millones en bienes de capital, mientras que el año pasado habían sido u$s 209 millones. “Un récord histórico”, afirmó.

A cambio del acuerdo, la industria pedirá aceitar el sistema importador, ante la preocupación del nuevo sistema SIRA. Aseguran que materias primas sin fabricación local, que pasaron a licencia no automática, no están siendo aprobadas, por lo que hay plantas que ya comenzaron a adelantar vacaciones. Mientras que los competidores que importan esas telas vía cautelares, ingresan la mercadería vía cautelares. “Importan por una empresa de Tierra del Fuego, tienen 8 meses de producción, galpones con 6 manzanas de tela”, se quejó un empresario. Desde el sector aseguran que hay u$s 900 millones que ingresaron por amparos, siendo el 91% de los casos “revendedores”. “Por más que sea importado, no es más barato, porque hay que pagarle a esos estudios de abogados”, contó otra fuente.

Florencia Barragán

Fuente