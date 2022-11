Avanza la implementación de la Universidad Provincial para el Trabajo

Jujuy al día® – A partir de la aprobación de la Ley para la creación de la Universidad Provincial para el Trabajo, en instalaciones del Complejo Ministerial, se llevó a cabo la reunión entre funcionarios de distintas carteras ministeriales, diputados y diputadas provinciales y el Dr. Paulo Falcón, miembro del Consejo de Gobierno de UNESCO – IESALC, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, para establecer las pautas principales para su formación enmarcados en un plan de desarrollo especifico.

El encuentro contó con la presencia de la ministra de Educación, María Teresa Bovi; el ministro de Trabajo y Empleo, Gaspar Santillán; Belén Castro; diputadas y diputados provinciales: María Ferrín, Cinthia Alvarado, Gabriela Burgos, Fabián Tejerina y Omar Gutiérrez; Liliana Giménez; Rodolfo Jaramillo y Vanesa Humacata.

Es preciso destacar, que la mencionada reunión fue una continuidad de las actividades que iniciaron el día jueves, en la Legislatura provincial, a partir de dudas e inquietudes que surgieron, referidas a los próximos pasos para poner en marcha dicho proyecto.

En este contexto, socializaron los ejes que debe tener la Universidad en términos de la obtención del reconocimiento nacional, es decir que los títulos tengan validez nacional y las actividades formativas comiencen en el año 2023.

La Universidad Provincial para el Trabajo brindará ofertas educativas relacionadas con carreras vinculadas al cambio en la matriz productiva que está llevando adelante la gestión del gobernador Gerardo Morales, así como también para el sector de salud, la administración pública, empresas y el sector privado.

La metodología del cursado será de carácter bimodal, alternando presencialidad y virtualidad, permitiendo el acercamiento de la Universidad a las/os estudiantes, especialmente a aquellos/as que viven en zonas alejadas o que, por motivos laborales, se les dificulta la continuidad de estudios superiores.

Al respecto, Paulo Falcón indicó que la particularidad de la Universidad Provincial para el Trabajo “es que está pensada no solo en relación al sistema educativo sino también para el trabajo y el empleo”, esto implica mantener una relación directa con el sector público y con los sectores de la producción, “es una institución que está llamada a ser un punto de encuentro entre la educación, la producción y el trabajo”.

Siguiendo estas líneas, ratificó que “la definición madre de esta institución es una educación centrada en el estudiantado, con el objetivo de contra restar los números de abandono, deserción y baja graduación mediante ofertas académicas, conformando un patrón identitario”.

En este sentido, la diputada Mary Ferrín, resaltó que la Universidad Provincial para el Trabajo “viene para cubrir lo que no hay, en este sentido no vamos a competir con la Universidad Nacional de Jujuy, ni con los Institutos de Enseñanza Superior ni todas las sedes ni subsedes de educación que hay en la provincia” y agregó “va a tener la impronta que brinde ofertas educativas que cumplan vacancias que no tiene la provincia, permitiendo una pronta inserción laboral”.

Finalmente, enfatizó que la creación de la nueva institución educativa “va a trabajar articuladamente con otras, por ejemplo, los IES, complementando las tecnicaturas que allí se dictan y que la Universidad pueda brindarles la licenciatura u especialización, garantizando la continuidad en los trayectos formativos”