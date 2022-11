Tarifas: oficializaron el segundo tramo de quita de subsidios con subas de 27% en energía eléctrica

Jujuy al día® – Estos nuevos valores serán aplicados a cerca de un tercio de los usuarios, que corresponden a la categoría de mayores ingresos o los que no se anotaron en el registro para mantener los subsidios

A través de dos resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los nuevos cuadros de las tarifas de la energía eléctrica para los usuarios del AMBA, donde operan las distribuidoras Edenor y Edesur. Estos nuevos valores serán aplicados a los usuarios de mayores ingresos o los que no se hayan inscripto en el registro para mantener los subsidios (Nivel 1).

Los aumentos se aplican en el cargo variable de la electricidad -uno de los componentes de la factura- y corresponden al segundo tramo de la quita gradual de subsidios que comenzó en octubre, con una quita del 20%. Ahora se aplicará esta nueva quita de 40% a partir de noviembre -que ser verá reflejada en las facturas de diciembre- y una última quita de 40% en enero del año próximo. De esta forma, los usuarios del Nivel 1 pagarán la tarifa plena desde comienzos de 2023.

Que con respecto al cuadro tarifario anterior, que estuvo vigente desde el 1° de noviembre hasta ahora, la tarifa media de la categoría de usuarios residenciales aumenta en promedio un 27%. También hay aumentos para el resto de los usuarios, como comercios e industrias: generales y T2 aumenta en promedio un 17%; T3 baja y media tensión aumentan en promedio entre 18% y 21%; y los grandes usuarios, con demandas mayores a los 300 kW disminuyen en baja tensión un 15% y un 16% en media y alta tensión.

En el caso de Edenor, por ejemplo, para la categoría residencial más baja (R1), el costo variable de la energía se incrementó de $6,82 a $8,94, un incremento del 31%. Mientras que para la categoría R3 pasó de $6,94 a $8,97, un incremento del 30,4%. Para Edesur, en tanto, el valor variable para la categoría R1 pasó de $6,83 a $8,94 (30,89%) y para la categoría R3 de $6,93 a $9,04 (30,45%).

El cargo variable es uno de los componentes de la factura junto con el cargo fijo -que se mantuvo en los mismos valores del cuadro anterior-, el transporte, la distribución y los impuestos que varían de acuerdo a cada jurisdicción.

A mediados del mes pasado, las facturas de los servicios de gas y electricidad ya muestran a cada usuario a qué categoría pertenece de acuerdo a la segmentación: mayores ingresos, que perderán los subsidios en forma gradual (Nivel 1); ingresos medios, que pagaran tarifa sin subsidios si superan un cupo mensual (Nivel 3); y menores ingresos, que mantienen el aporte del Estado (Nivel 2).

Los usuario del Nivel 3 (ingresos medios) pagarán la tarifa sin subsidios solo si exceden el límite de consumo de 400 kWh mensual determinado por la Secretaría de Energía. En Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Catamarca y La Rioja el tope se extiende a 550 kWh por mes.

Además, se estableció un nuevo límite de 650 Kwh exclusivamente para los meses de noviembre de 2022 a febrero del 2023 para los consumos residenciales en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan.

Cuántos usuarios pagarán con aumento

Según datos oficiales, de los 9,8 millones de hogares que completaron el formulario para mantener subsidios (desde el 15 de julio pasado), se distribuyeron de la siguiente manera:

– Nivel 1: 435.906 hogares de ingresos altos, que van perdiendo los subsidios gradualmente

– Nivel 2: 5,6 millones de hogares de ingresos bajos, que mantienen los subsidios

– Nivel 3: 3,7 millones de hogares de ingresos medios, que mantienen los subsidios con tope de consumo

En tanto, unas 141.661 solicitudes fueron dadas de baja, luego de que se decidiera que quienes reciben subsidios no pueden acceder a la compra de dólar ahorro.

Sin embargo, la cantidad de usuarios supera el número de inscriptos en el registro. Por ejemplo, hay casi 15 millones de hogares que reciben energía eléctrica y se calcula que cerca de 5 millones no se inscribieron. Esto puede ser, en una parte menor de los casos, porque decidieron no recibir en aporte del Estado, pero el Gobierno estima que una mayoría no lo hizo por no contar con información o con conectividad para hacer el trámite. Según fuentes del sector, en el AMBA el porcentaje de clientes que perderá los subsidios alcanza el 30% y 31% del total.

Ximena Casas

