Advierten que, en promedio, los salarios cerrarán el año por debajo de la inflación

Producto de una muy elevada inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores volvió a experimentar una pérdida durante agosto. Acumuló, así, su tercer mes consecutivo en terreno negativo. Se trata de una realidad que, según advierten los analistas, difícilmente se modifique en lo que resta del año. Es que se estima que en el promedio anual los salarios volverán a perder la carrera contra la suba de precios. Los del sector informal o no registrado, se llevan la peor parte. En tanto, en el sector registrado sólo algún grupo logrará empatar la inflación luego de la reapertura de paritarias.

“Lo que se advierte es que los salarios están recuperando algo de terreno frente a la inflación. Sobre todo, los salarios formales, que subieron 8,1% en agosto (frente a una inflación de 7%). Los que vienen retrasados, son los informales. Pero en promedio, creo que los salarios van a estar levemente por debajo de la inflación a fin de año: 2 o 3 puntos, si la tenencia sigue como hasta ahora. Con los informales bastante más por debajo y quizá los formales y los estatales muy cerca”, explicó a Ámbito el economista Jorge Neyro.

Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, analizó: “Creo que con una inflación que se está acelerando, que apunta a superar el 110% interanual en los próximos seis meses y está por arriba del 100% este año, va a ser muy difícil que los salarios le ganen a la inflación. Aun con la reapertura de las paritarias. Puede ser que a algunos sectores les permitan ganarle o empatarle a la inflación, pero la mayoría seguramente lo único que van a logar es morigerar la pérdida de poder adquisitivo”.

“Y la mala noticia es que cuanto más fuercen aumentos de sueldo, en una situación de empobrecimiento como la que vivimos ahora, la realidad es que los que pierden son los sectores informales y aquellos que no tienen empleo, y que obviamente van a la informalidad, son los que más pierden poder adquisitivo”, agregó Abram.

En ese sentido, Hernán Letcher, director del CEPA, señaló que “lo que preocupa principalmente es la evolución del salario no registrado, que no se recupera”. “Lo que se vio en el indicador del INDEC de agosto es que el salario registrado, con atrasos, corriendo de atrás, logra en alguna medida evolucionar más o menos a la par de la inflación”, señaló el economista, quien agregó: “Con lo cual, es difícil que se vea una recuperación sensible, por los niveles de inflación. Pero el problema principal sigue siendo el salario del no registrado, que no logra reducir la brecha contra la inflación”.

Salarios, en caída real

En ese contexto, desde la consultora ACM señalaron que, “en lo que queda del año, es esperable que la dinámica salarial de los distintos sectores continúe registrando el deterioro observado hasta el momento. El escenario de aceleración inflacionaria en esta segunda parte del año deja un margen acotado para la recuperación de los ingresos reales”.

En la misma línea, desde LCG sostuvieron: “Con un piso de inflación proyectada del 100% anual a diciembre, es difícil plantear un escenario donde los salarios ganen la carrera contra los precios (hasta el momento, la mayor parte de las paritarias fijó un aumento promedio del 75% anual). En este sentido, esperamos que en el promedio anual los salarios del sector formal caigan en torno al 1,5% real, consistente con un mayor deterioro hacia fin de año, orbitando valores del -9% real medido diciembre contra diciembre”.

“Aún con evidencia de una recuperación del nivel de actividad, todo esto se conjuga con un nivel elevado de nominalidad y un importante atraso en el nivel de salarios reales que no logra recuperar niveles similares a los del último aumento de la actividad en 2017”, detallaron desde LCG, y concluyeron: “En este sentido, no consideramos que esta recuperación comenzará hasta al menos el año que viene. Cuando se dé la corrección del atraso del tipo de cambio, esto tendrá un reflejo negativo en el nivel de salarios”.

Andrés Randazzo

