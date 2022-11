Día de los Fieles Difuntos: “no se tiene que perder esta costumbre, debe pasar de generación a generación, es parte de nuestra cultura”

Jujuy al día® – Hoy, en el marco de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, nuestro medio dialogó con una vecina de nuestra capital, Alejandra Abracaite quien nos resaltó la importancia de esta costumbre arraigada en nuestra región, en nuestra cultura, la cual trasciende generaciones.

Al respecto, Alejandra Abracaite manifestó “esto viene de generación en generación, en mi caso desde mis abuelos, ellos son del norte, mi abuela de Chucalezna, mi abuelo materno de Humahuaca. Desde que tengo uso de razón hacíamos esto, pasábamos toda la noche con vecinos, junto a mi abuela, y a su horno de barro. Ella sabía hacer ofrendas y les enseñaba a todos, nos quedó grabada esa imagen”.

“Nuestros vecinos nos veían y sabían que mi abuela tenia esta costumbre, y ella siempre nos decía que debíamos seguir con esto e inculcárselo a nuestros hijos y ellos a sus hijos, porque es una parte muy importante de nosotros”.

En su relató, contó el proceso de armado de la mesa, el cual inicia con la masa, el horneado de las ofrendas y sus significados, mencionando “nosotros armamos la mesa con las ofrendas, ponemos escaleritas, de todo, les ponemos los nombres y sus fotografías, como en la película Coco, y hacemos esto porque ‘ellos’ vienen, miran todo, ven sus fotos y dicen ‘aquí estoy yo’”.

“Rezamos al mediodía porque hay que rezarle a nuestros difuntos, porque ya tienen que venir a visitarnos, vienen a comer, vienen a tomar su vinito, como uno dice, por ejemplo a mi abuelo le gustaba los vinos, a mi mamá la cerveza, a mi abuelita una gaseosa en especial, no podía ni puede faltar para ella, ponemos todo lo que les gustaba”.

Asimismo, opinó sobre el hecho que las nuevas generaciones participen más en las actividades de la “Noche de Brujas”, manifestando que “eso no lo comparto; esa tradición no es lo nuestro. Lo nuestro es esto, lo demás es comercial. Y a los chicos hay que inculcarles nuestra cultura, porque nuestra tradición no se tiene que perder.

“Somos nosotros los que debemos enseñar estos, que los padres se lo enseñen a sus hijos porque ellos tienen que respetar nuestras costumbres y nuestra cultura”, concluyó.