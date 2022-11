Magistrados de Jujuy sobre el pago de ganancias: “no había porque volver sobre una cuestión así, más que por intereses espurios”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy, Daniel Alsina, se refirió al nuevo intento del oficialismo nacional de gravar los salarios de los jueces con el impuesto a las ganancias, a lo que respondió “ningún salario, ninguna retribución por esfuerzo personal, debe pagar ganancias”.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Daniel Alsina expresó “efectivamente sea vuelto a tratar un tema que está definitivamente superado. Haciendo un poco de historia, la realidad es que el tema de ganancias ya había sido establecido con anterioridad en el año 2016, donde se produjo un gran debate respecto a si los jueces debemos, o no, pagar ganancias”.

“Finalmente se estableció adoptar un sistema, que es el sistema norteamericano, con el que, para no afectar derechos constitucionales, a partir de determinado momento, los que ingresarán a la justicia, que entran con régimen jurídico preestablecido, debían pagar ganancias; pero los que ya venían de antes jurando la Constitución, que les daba la intangibilidad de los salarios, no pagaban ganancias”.

Por ello afirmó “eso estaba superado, y son leyes que se han dictado a partir del año 2017, es decir, muy cercana en el tiempo, son temas que ya están totalmente institucionalizados, no había porque volver sobre una cuestión así, más que por intereses espurios, por otro tipo de intereses que nada tienen que ver con lo que la sociedad espera de los jueces”, resaltó.

Además, sostuvo que “es bueno decir que ningún salario, ninguna retribución por esfuerzo personal, debe pagar ganancias. No hay que deformar ni mal informar a la sociedad, ningún asalariado debiera pagar ganancias, porque no somos empresas, no somos comercio, nosotros no nos movemos por acciones. Todos los asalariados, todos los que damos, tenemos una retribución por los servicios prestados, debiéramos estar exentos de ganancias; esto es una cuestión meramente económica, de intereses económicos”.

“La mala información ha llevado a que la gente piense que el hecho de que el juez no tribute ganancias es un privilegio, cuando en realidad es una garantía para la sociedad”.

El magistrado argumentó “esto es porque cualquier trabajador si lo despiden tienen una indemnización; cualquier trabajador que trabaja solamente la mañana, por la tarde puede hacer cualquier tipo de actividad”.

En cambio “el juez no, no puede ejercer ningún tipo de actividad fuera de su función jurisdiccional, no puede tener nada, ni siquiera trabajar de manera independiente; tenemos bloqueo de título, no podemos ejercer el comercio o la industria, solo la docencia y de manera gratuita en el nivel medio y superior, nada más. Pero hay algo más, un juez debe tener una vida absolutamente decorosa. Hay cuestiones de la vida diaria que no podemos hacer, y en función de eso, es que se protege la intangibilidad de las remuneraciones del juez, porque es la garantía para que el juez sea aséptico, no necesite más que de su salario y pueda dedicarse solamente a hacer valer los derechos de la gente”.

Agregó “este tema de ganancias, de intangibilidad, es una copia literal de la Constitución de los Estados Unidos. Mientras que en la Constitución de los Estados Unidos hace 260 años que se mantiene este principio y que se lo venera, porque saben que es garantía para los justiciables, acá se atenta contra ello. Entonces, este respeto por la institucionalidad es lo que debemos construir informando bien y construir dándole la verdadera razón y motivo”.

JUJUY AL DÍA® consultó al titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, si cree que este nuevo planteo sobre el pago del gravamen para los jueces significa un nuevo ataque a la justicia por parte de un sector político.

Daniel Alsina respondió “honestamente, tenemos vedada la posibilidad de hacer evaluaciones políticas, nuestra Constitución me prohíbe a mí expresar este tipo de cosas; pero creo que la sociedad es lo suficientemente inteligente como para valorar”.

“Lo que sí quiero decir es que a través de la función, como juez , y como presidente del Colegio de Magistrados, está en defender los verdaderos valores, nuestro compromiso está con el Estado de derecho, con la independencia del Poder Judicial, con el sostenimiento a ultranza del sistema republicano de gobierno”.

Sostuvo “estas son las cosas que nos guían a nosotros, la institucionalidad, y entre esas cuestiones que debemos defender, está esta conversación que tengo con ustedes, a los efectos de poner un poco de claridad a la sociedad, que nada de esto es un privilegio para los jueces, al contrario, es justamente para garantizarle a la sociedad la tarea de jueces impolutos, de jueces rectos, de jueces imparciales; esta es la verdadera razón y estos son los principios que nosotros debemos transmitir, enseñar, y comunicar a la sociedad”.