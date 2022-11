Gerardo Morales a Alfredo Cornejo: «Que no nos dé tantas recomendaciones»

El gobernador de Jujuy cargó contra el senador mendocino en las aguas agitadas de Juntos por el Cambio. «Que no nos de tantas recomedaciones de qué hacer con el radicalismo porque casi nos hace desaparecer en 2007, cuando se fue con el kirchnerismo, y nos invisibilizó cuando fue presidente del Comité Nacional”.

Este lunes el senador nacional radical, Alfredo Cornejo, avivó la interna con críticas a Gerardo Morales, que cuestionó al ex presidente Mauricio Macri. Y el gobernador de Jujuy, ni lerdo ni perezoso, salió a responderle horas después.

“Ya le voy a mandar el discurso a Alfredo, que se ve que ha estado desatento», dijo el mandatario norteño, en referencia a su correligionario mendocino y negó haber cuestionado a Mauricio Macri. «Lo escuché a Alfredo y comparto totalmente: es un aliado. No hice ninguna mención a Mauricio (Macri)», añadió el jujeño.

“Lo hice en un sentido autocrítico. Ahora, si no podemos hacer autocrítica y creemos que estamos todo perfecto… no comparto. Me parece que lo que necesitamos, si es que vamos a ser Gobierno para lo que falta mucho, es tener un plan de Gobierno», arremetió el precandidato radical.

Además, cargó contra el ex gobernador de Mendoza: «Que Cornejo no nos dé tantas recomendaciones de qué hacer con el radicalismo porque casi nos hace desaparecer en 2007, cuando se fue con el kirchnerismo, y nos invisibilizó cuando fue presidente del Comité Nacional durante el gobierno de Macri”.

Las críticas

Durante el acto radical del sábado en homenaje a la asunción de Raúl Alfonsín, Cornejo señaló: “Lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo, sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto», comenzó diciendo el senador radical.

«Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente», lo defendió Cornejo, que estuvo como presidente de la UCR durante la gestión macrista. Además, el ex gobernador deslizó reproches contra Martín Lousteau por ser uno de los que hizo la convocatoria del acto y aprovechó para criticar al expresidente en su alocución.

